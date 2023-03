Het wetsvoorstel combineert maatregelen om vergunningsbeoordelingen onder de National Environmental Policy Act voor energieprojecten en mijnen te stroomlijnen, waarvan de Republikeinen hopen dat het een basis zal vormen om te onderhandelen met senaatsdemocraten, met oude partijdige prioriteiten zoals het verbieden van een verbod op fracking, het verplicht stellen van olie- en gasleaseverkoop en het afkeuren van het besluit van president Joe Biden om de Keystone XL-pijpleiding stop te zetten. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze bepalingen grip zullen krijgen in de Eerste Kamer, gezien de democratische oppositie.

Het wetsvoorstel, dat naar verwachting in de laatste week van maart in stemming zal worden gebracht, zou ook belangrijke programma’s in de Inflation Reduction Act intrekken, zoals het Greenhouse Gas Reduction Fund van $ 27 miljard en de methaanbelasting.

Schumer bekritiseerde het openingsbod van de GOP om het beoordelingsproces voor vergunningen te vergemakkelijken, en zei dat het “geen van de belangrijke vergunningshervormingen omvat die zouden helpen om transmissie en schone energie sneller online te krijgen.”

sen. Joe Manchin (DW.V.) heeft vorig congres een vergunningsvoorstel ingediend – gesteund door Schumer en het Witte Huis – dat was het afgewezen door de meeste Republikeinen en slaagde er niet in om te slagen dat zou doelen hebben gesteld voor de duur van milieubeoordelingen onder NEPA. Het zou ook meer bevoegdheid hebben verleend aan de Federal Energy Regulatory Commission om transmissielijnen te plaatsen die nodig zijn om wind- en zonne-opwekking te verbinden met verre vraagcentra.

Ondanks die mislukking hebben de Republikeinen van het Huis erop aangedrongen dat ze serieus met de Democraten willen onderhandelen over een vergunningswet.

Terwijl hun “al het bovenstaande” energierekening is ontworpen om de lastige conferentie van de GOP te verenigen rond het bestrijden van hoge olie- en benzineprijzen, Spreker Kevin McCarthy vertelde POLITICO dinsdag in een verklaring dat hij van plan is samen te werken met de Democraten om een ​​vergunningswet in de wet te krijgen zodra de partijdige fase voorbij is.

“Het is geen geheim dat het toestaan ​​van hervormingen een topprioriteit is voor Huisrepublikeinen”, zei McCarthy. “Ik ben blij dat meer Democraten zich bij ons aansluiten om dit probleem aan te pakken. We hebben veel te laat met het aanpakken van deze uitdaging, en de Republikeinen van het Huis zullen beginnen met het passeren van HR 1.

Schumer hield, ondanks zijn kritiek op de inspanningen van de GOP, het potentieel voor tweeledige gesprekken voor.

“Ik ben blij dat er op dit moment te goeder trouw gesprekken gaande zijn tussen beide partijen in beide huizen om erachter te komen wat voor soort vergunningsovereenkomst mogelijk is,” zei Schumer.