Der Mehrheitsführer schloss auch nicht aus, dass der Senat bis in den August hinein tagen würde, um mit der endgültigen Durcharbeitung dieser Beförderungen zu beginnen. Die Gesetzgeber beider Parteien sind besorgt, eine Lösung für die Blockade zu finden, was zu Zwietracht bei der Republikaner und zu Warnungen der Demokraten vor einer Beeinträchtigung der nationalen Sicherheit führt. Die Kammer soll Ende nächster Woche für eine fünfwöchige Pause abreisen.

„Was den Aufenthalt (bis August) betrifft, besteht unsere erste Aufgabe darin, die NDAA zu bestehen, und dann werden wir sehen, was passiert, und dann weitermachen“, sagte Schumer.

Trotz dieser Kommentare machte Schumer deutlich, dass er glaubt, dass es die Aufgabe des Minderheitsführers im Senat, Mitch McConnell, ist, Tuberville zum Rücktritt zu bewegen. McConnell ist einer von vielen Republikanern, die mit Tubervilles Taktik, militärische Beförderungen wegen einer politischen Frage zu stoppen, die von Spitzenpolitikern der Obama-Regierung entschieden wurde, nicht einverstanden sind.

„Das Endergebnis ist, dass es an der republikanischen Führung liegt. Das ist ein Problem, das sie in ihrer Fraktion haben, das sie mit dem Land haben. Sie gefährden unsere Sicherheit und es liegt an ihnen, das Problem zu beheben“, sagte Schumer.

McConnell verfolgte am Mittwoch einen verhalteneren Ansatz und sagte, er sei „zögerlich“, die Regeln und Präzedenzfälle des Senats zu ändern, um Tubervilles Herrschaft zu umgehen: „Normalerweise muss man sich eine Lösung einfallen lassen. Und ich denke, dort sollte es bleiben.“ Derzeit nutzen Mitglieder beider Parteien ihre senatorischen Befugnisse, um die Nominierungen als Druckmittel gegenüber der Biden-Regierung zu bremsen.

Tuberville hat in der vergangenen Woche zweimal mit Verteidigungsminister Lloyd Austin über die Meinungsverschiedenheit gesprochen, allerdings ohne einen Durchbruch. Der Streitkräfteausschuss des Senats wurde am Mittwoch von der Regierung über die Abtreibungspolitik informiert, die ebenfalls keine Wende brachte.

Das macht das Verteidigungsgesetz zu einem verlockenden Ausweg. Dennoch sind die Republikaner insgeheim besorgt, dass eine gescheiterte Abstimmung Tuberville nicht zufriedenstellen wird, und genau das ist es, was die Demokraten voraussagen, wenn es zu einer Abstimmung im Senat kommen würde.

Diese Abstimmung könnte an einer einfachen Mehrheitsschwelle im knapp gespaltenen Senat stattfinden, da sie für das Verteidigungsgesetz von Bedeutung ist, aber selbst dann würde die Politik bei voller Anwesenheit im Senat wahrscheinlich scheitern.

„Wir glauben nicht, dass es genügend Stimmen gibt, um die Politik zu kippen“, sagte Senator Tim Kaine (D-Va.). „Wenn also Senator Tuberville eine Stimme will, denke ich, dass er eine Stimme bekommen wird. Aber ich denke, er wird verlieren.“

Daniella Diaz und Joe Gould haben zu diesem Bericht beigetragen.