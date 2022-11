Schumacher übel entlassen: Die unglaubliche Runde von Kevin Magnussen

Nach diesem denkwürdigen Sprint-Qualifying bricht in der Haas-Garage eine wilde Party aus. Völlig unerwartet holt Kevin Magnussen die Pole-Position. Alles läuft zugunsten des Dänen. Teamkollege Mick Schumacher hingegen muss erneut frustriert zusehen.

Das Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos, São Paulo, ist ein Ort für besondere Formel-1-Momente. 2010 war so eines, als Nico Hülkenberg im unterlegenen Williams auf rutschiger Strecke überraschend auf die Pole Position fuhr. 2022 ist wieder so eines: Diesmal ist es Haas-Außenseiter Kevin Magnussen, der die hochdekorierte Konkurrenz um Dominator Max Verstappen und Rekordmeister Lewis Hamilton in der letzten Qualifikationsrunde für das Sprintrennen beim Großen Preis von Brasilien verlässt.

Dass Magnussen und Hülkenberg wahrscheinlich in der nächsten Saison das Fahrerduo bei Haas bilden werden, ist eine schöne Randnotiz an diesem Tag, an dem die Rennwelt Kopf steht. Wenn endlich etwas völlig Unerwartetes passiert. Wenn kein Red Bull, kein Mercedes, kein Ferrari-Fahrer jubelt. Aber einer von den „Kleinen“.

„Was soll ich sagen? Das Team hat mich genau im richtigen Moment auf die Strecke gebracht“, resümierte Magnussen: „Ich war Erster draußen, bin eine ordentliche Runde gefahren und jetzt stehe ich auf der Pole – unglaublich!“

„Du kannst mehr“

Bitter, dass der letzte Platz im Qualifying an einen Haas-Fahrer geht – an Mick Schumacher. Der 23-Jährige, dessen Zeit als Stammfahrer in der Königsklasse wohl zu Ende geht, hätte einen Magnussen-Moment gebraucht. Doch anstatt die wechselnden Bedingungen auszunutzen, fiel Schumacher in Runde eins des Qualifyings ans Ende des Feldes. Freud und Leid – in der Formel 1 manchmal nur eine Garage auseinander.

„Er war in seiner ersten Runde vielleicht zu zögerlich, wir hatten gerade auf Trockenreifen umgestellt“, analysierte Teamchef Günther Steiner Schumachers Leistung und gab einen Südtiroler Spruch: „Wenn du siehst, was heute los war, solltest du ihm sagen: Du kannst mehr schaffen.“

Für Magnussen hingegen dürfte der 11. November eine Quelle der Genugtuung sein. Ende 2020 sortierte ihn das Haas-Team aus, der Däne musste Platz machen, weil der Russe Nikita Mazepin dank Sponsoren-Millionen von Papa Dmitri zu Haas kam und weil der von Ferrari gesponserte Formel-2-Champion Schumacher in die F1 drängte. Magnussen ging in guter Stimmung, ohne böses Blut. Seine Formel-1-Karriere, die 2014 mit einem Podestplatz für McLaren in Melbourne begonnen hatte, schien jedoch unwiderruflich beendet, der Traum von der Königsklasse war ausgeträumt. Bis Haas Anfang dieses Jahres die Mazepins als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine von der Farm verjagte. Als der US-Rennstall plötzlich einen Fahrer brauchte, wusste Steiner, wen er anrufen musste – und Magnussen war wieder zur Stelle.

Plötzlich läuft alles gut für Magnussen

Der Routinier spielte vor allem zu Saisonbeginn seine Erfahrung aus. Als die neuen Bodeneffektautos über die Bahnen dieser Erde hüpften, fand Magnussen das nötige Gleichgewicht im Haas VF-22, „Danish Dynamite“ gezündet. In den ersten vier Rennen fuhr „KMag“ dreimal in die Punkteränge und ließ seinen jungen Stallrivalen Schumacher regelmäßig hinter sich. Erst zur Saisonmitte wurde der Deutsche stärker und liegt seither vor allem im Renntrimm auf Augenhöhe mit Magnussen.

Als es in São Paulo zur Sache ging, als die Motorsportgötter eine (möglicherweise) einmalige Gelegenheit bevormundeten. Natürlich hat Magnussen eiskalt gebissen – und nicht Schumacher. Natürlich lief für Magnussen in der entscheidenden Phase des Qualifyings alles gut. Verstappens Bremsen in Kurve acht, George Russells Abfahrt in Kurve vier, die rote Flagge, einsetzender Regen. Die Zeit des Dänen war plötzlich in Stein gemeißelt.

Reines Glück ist nicht die erste Pole-Position für Magnussen und Haas. Das betonte auch Steiner. „Das Team hat sieben Jahre lang hart gearbeitet. Es war nicht nur Glück, es war gute Arbeit des Teams: der richtige Reifen, der richtige Zeitpunkt und Kevin hat die Runde abgeliefert“, sagte der 57-Jährige.

Magnussen wird das Sprintrennen (20.30 Uhr im ntv.de-Liveticker) trotz Pole-Position aller Voraussicht nach nicht gewinnen. Er ist nach wie vor der Sieger dieses Wochenendes – auch wenn Verstappen am Sonntag (ab 17.45 Uhr bei RTL und im ntv.de-Liveticker) routinemäßig Sieg Nummer 15 feiert, während Haas‘ Team schon packt.