„Wir gehen davon aus, dass es innerhalb der Woche so weit sein wird“, sagte Vickie Scroger, die Food-Service-Managerin des Holley Central School District im Westen des Bundesstaates New York. „Wir warten darauf, dass sie sagen, dass wir keine Kartons mehr haben.“ Sie habe letzte Woche von Lieferanten von dem bevorstehenden Mangel erfahren, sagte sie, und der Bezirk habe Briefe nach Hause geschickt, um die Eltern zu informieren.

Aber in 26 Jahren, sagte Frau Scroger, sei ein Mangel an Milchkartons ein Ausreißer gewesen. „Das ist mir noch nie passiert“, sagte sie. Anstatt Kartons zu servieren, kauften sie Milch in größeren Mengen und füllten sie in Tassen.

Um damit fertig zu werden, kaufen viele Schulbezirke auch Milch in großen Mengen und schütten sie den Schülern aus. Andere sagten, sobald der Vorrat an Milch in Kartons aufgebraucht sei, würden sie die Milch in Bechern mit Deckel servieren Bieten Sie den Schülern Saft an oder stattdessen Wasser. In Pennsylvania kündigte ein Bezirk im Center County an, Selbstbedienungsmilchstationen für Schüler der Mittel- und Oberstufe einzurichten und diese an Grundschüler zu verteilen.

Der Lake Stevens School District im Nordwesten des Bundesstaates Washington sagte am Dienstag: „Manchmal haben wir beim Frühstück oder Mittagessen keine Milch. Wir planen, Milch zum Frühstück zu priorisieren, sofern verfügbar.“ Unter anderem ermutigte der Bezirk die Schüler, ihre eigenen Wasserflaschen mitzubringen.

Laut einer Mitteilung der Northeast Dairy Producers Association, einer Gruppe, die Milchbauern in der Region vertritt, bleiben die Milchvorräte weiterhin „stark“. Doch nicht nur in Schulen, sondern auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gefängnissen suchten Milchverarbeiter nach Lösungen, um die Milch in Behältern in Portionsgröße aufzubewahren.