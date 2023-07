Es spielt keine Rolle, ob Ihr Bankkonto positiv ist: Sie haben Schulden. Genau wie die anderen 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben: Mit fast 30.000 Euro schreibt jeder von uns rote Zahlen. Statistisch natürlich. Und nein, Sie müssen das Geld auch nicht persönlich zurückzahlen. Aber man lebt in einem Land, das verschuldet ist wie nie zuvor: miese 2368 Milliarden Euro. Es gibt auch keine Hilfe mehr…

Der Kampf gegen die Pandemie und die Energiekrise hat den Staat viel gekostet – und die Verschuldung in die Höhe getrieben: Ende 2022 waren Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen inklusive aller Sonderhaushalte mit 2368 Milliarden Euro verschuldet . Laut Statistischem Bundesamt entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 28.164 Euro – Ende 2021 waren es pro Person 244 Euro weniger.

Zur Erläuterung: Diese Statistik berücksichtigt ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber dem nichtöffentlichen Sektor, also Banken und privaten Unternehmen im In- und Ausland.

Die Staatsverschuldung steigt um zwei Prozent

Im Vergleich zum Jahresende 2021 stiegen die Staatsschulden um zwei Prozent oder 47,1 Milliarden Euro – das ist der höchste jemals gemessene Staatsschuldenstand. Und wer ist schuld? Bund und Kommunen haben ein größeres Defizit angehäuft, während Länder und Sozialversicherung ihre Schulden abbauen konnten.

Konkret: Allein der Bund war Ende 2022 mit 1620,4 Milliarden Euro verschuldet, ein Plus von 4,6 Prozent. Die Sozialversicherung reduzierte ihre Verbindlichkeiten deutlich. Sie sanken um 51,7 Prozent auf 22 Millionen Euro.

Und die Verbindlichkeiten der Länder sanken um fünf Prozent auf 606,9 Milliarden Euro. Trotz des Rückgangs war die Pro-Kopf-Verschuldung in den Stadtstaaten weiterhin am höchsten. Nach Bremen liegt Hamburg auf Platz zwei – mit 17.731 Euro pro Kopf. Das ist mehr als in Berlin, wo es 16.564 Euro sind. Allerdings weisen die Statistiker darauf hin: „Zu beachten ist, dass die Stadtstaaten im Gegensatz zu den Nichtstadtstaaten auch kommunale Aufgaben wahrnehmen.“

Unter den Flächenländern liegt das Saarland mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 13.651 Euro an der Spitze, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 11.188 Euro. Am niedrigsten war die Pro-Kopf-Verschuldung in Sachsen mit 1352 Euro und in Bayern mit 1425 Euro.