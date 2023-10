Der Schulanfang ist eine aufregende Zeit. Neu für mich ist aber, dass auch Eltern viel lernen.

Ich habe in den letzten Wochen viel gelernt. Vielleicht mehr als das Schulkind, das seitdem die erste Klasse besucht. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass das Kind nicht so lange ein Kind bleiben wird und dass mich das gleichermaßen wehmütig und neugierig macht. Ich habe gelernt, dass es mir gar nicht so leicht fällt, das Kind von einem Tag auf den anderen viel mehr loszulassen als vorher. Aber auch, dass ich mich daran gewöhnen kann.

Ich habe auch gelernt, dass es ein paar Tage dauert, bis sein Selbstvertrauen in neuen Umgebungen aufholt. Dass es einige Zeit braucht, bis das Kind neue soziale Situationen wieder sicher meistern kann. Und dass alle Regeln in der Schule ausführlich erklärt werden sollen.

Ich habe gesehen, wie leicht es Freundschaften schließt und wie schnell Menschen ihm ans Herz wachsen. Aber auch, wie viel es anderen Menschen abverlangt. So habe ich gelernt, dass der Besuch einer Klasse mit anderen Kindern jeden Alters nicht nur bedeutet, dass das Kind während der Schulzeit anders lernen kann, sondern auch, dass es aus den Pausen einen anderen Wortschatz mit nach Hause bringt. So kam es, dass das Kind, das gerade im Kindergarten Pinguine gebastelt hatte, jetzt nach der Schule sagt, dass ihn jemand mit dem Ball „mitten in die Eier“ ​​geschlagen hat.

Ich habe auch gelernt, dass wir jetzt samstags gemeinsam Hefte durchsehen und am Wochenende hastig Arbeitsblätter in unsere Schulranzen stecken und diese zwischen großen Büchern flach ausbreiten müssen. Und dass wir üben müssen, das kleine „m“ zu schreiben, wie zwei aneinander kuschelnde Bögen. Und das Plus, das oft eher wie ein Bekenntnis zum Christentum aussieht. Aber ich habe auch erfahren, dass wir uns beide darauf freuen, bald gemeinsam zu lesen. Und natürlich scheint es im Schulgebäude kleine schwarze Löcher zu geben, die Dinge verschlucken – der teuerste Stift geht immer zuerst verloren.

Mir ist auch aufgefallen, dass man aufpassen muss, dass nicht irgendwann die Hälfte der Garderobe seines Kindes in der Schule hängt. Insgesamt müssen wir noch lernen, nicht ständig alles zu verlieren und zu vergessen. Vor allem nicht die Lunchbox vom Ausflug im Rucksack im Flur.

Ich habe gelernt, dass ich es immer noch hasse, um sechs aufstehen zu müssen, weil die Schule um acht beginnt. Leider sind die Kinder weder Lerchen noch Eulen, sondern vor allem Schnecken. Und dass ich die sanften, gemütlichen Kindergartentage vermisse, in denen es egal war, wann wir ankamen und wann wir abholten.

Ich habe gelernt, dass das Kind nach der Schule nie weiß, was es den ganzen Tag gemacht hat. Nicht einmal, was es zu essen gab. Doch als er später schlafen soll, versickert jedes noch so kleine Detail seines Tages. Besser spät als nie. Und eines habe ich nur vermutet: Es spielt keine Rolle, wie sich die Schule zunächst auf einen auswirkt. Ob die Kinder gerne gehen, hängt in erster Linie vom Klassenlehrer ab. Da hatten wir Glück. Was mir aber vor allem wieder aufgefallen ist, ist, dass wir wirklich stolz auf diesen kleinen Menschen sein können, der gar nicht mehr so ​​klein ist.