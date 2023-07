Eine Sache an mir ist, dass ich dafür bekannt bin, mein Telefon fallen zu lassen, manchmal sogar so sehr, dass es aussieht, als würde ich es absichtlich fallen lassen. Ich habe mich auch immer dafür entschieden, eine Handyhülle wegen der Ästhetik statt wegen des Schutzes zu wählen. Keine tolle Kombination. Mit der neuesten Bounce Extreme-Kollektion von Casetify muss ich mich jedoch nicht mehr entscheiden.

Obwohl mir die bisherigen Handyhüllen von Casetify immer gefallen haben, hebt die Bounce Extreme den iPhone-Schutz auf ein neues Niveau. Die MagSafe-kompatible Bounce Extreme-Telefonhülle verfügt über EcoShock-Material, Stoßstangenecken sowie schnee- und wasserdichtes Material und ist so konstruiert, dass sie Stürzen aus einer Höhe von fast 3 Metern standhält. Die neuen Hüllen sind für Adrenalin-Junkies und wiederholte Handy-Fans wie mich gedacht. Sie sind dick genug, um soliden Schutz zu bieten und passen dennoch in Ihre Tasche.

Anfangs war ich kein Fan der Bumper-Ecken, aber nachdem mir mein Handy beim Benutzen der Hülle mehrmals heruntergefallen ist, bin ich so froh, dass sie da sind. Derzeit ist die Hülle nur in transparenter Ausführung für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max erhältlich. Wenn Sie jedoch ein älteres Telefonmodell besitzen, können Sie die vorherige Bounce-Kollektion kaufen, die ähnliche Funktionen wie die Bounce Extreme-Kollektion enthält. Wenn es Ihnen nur um die Ästhetik geht, würde ich Ihnen empfehlen, einfach die Original-Bounce-Kollektion zu kaufen, da mehr Gehäuseoptionen verfügbar sind und die Stoßfänger an den Seiten nicht so viel Platz beanspruchen.

Zusätzlich zu den neuen Handyhüllen hat Casetify auch den Bounce Extreme Cross-Body-Gurt und den Bounce Extreme Float-Gurt herausgebracht.