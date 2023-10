Auto Blocker ermöglicht ein neues Maß an Geräteschutz und verbindet das Engagement für Sicherheit und Datenschutz mit dem langjährigen Engagement von Samsung Galaxy für Offenheit und Benutzerauswahl

Samsung Electronics hat heute Auto Blocker vorgestellt, ein neues Sicherheitstool für Samsung Galaxy-Benutzer, das ihre Geräte so schützen soll, wie es am besten zu ihrem Lebensstil passt.

Auto Blocker wurde kürzlich auf One UI 6 als Teil des erweiterten Arsenals an Sicherheits- und Datenschutzinnovationen von Samsung Galaxy veröffentlicht und ist ein Opt-in-Paket zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen, das Benutzern mehr Auswahl bietet, wenn sie die durch das offene Ökosystem von Samsung Galaxy ermöglichten Anpassungen erkunden.

Den Benutzern die Wahl geben

„Bei Samsung sind wir ständig bestrebt, unsere Benutzer vor Sicherheitsangriffen zu schützen, und mit der Einführung von Auto Blocker können Benutzer weiterhin die Vorteile unseres offenen Ökosystems genießen, da sie wissen, dass ihr mobiles Erlebnis gesichert ist“, sagte Dr. Seungwon Shin, EVP & Leiter des Sicherheitsteams, Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Wir sind stets bestrebt, unseren Nutzern die Möglichkeit zu geben, selbst auszuwählen, was ihren Bedürfnissen am besten entspricht – anstatt dass wir in ihrem Namen entscheiden, und Auto Blocker ist da keine Ausnahme.“

Eine der Funktionen von Auto Blocker ist die Verhinderung von App-Installationen aus nicht autorisierten Quellen.1 bekannt als Sideloading. Das absichtliche Querladen bietet viele Vorteile, z. B. eine verbesserte Anpassung und Kontrolle über die Funktionalität eines Geräts. Diejenigen, die es lieben, sicher von der Seite zu laden, werden keine Änderung feststellen, da die Funktion standardmäßig deaktiviert ist. Für diejenigen, die nicht die Gewohnheit haben, Sideloading oder umfangreiche Anpassungen vorzunehmen, kann die Aktivierung des Auto-Blockers zusätzliche Sicherheit bieten, indem sie die Zunahme von Social-Engineering-Angriffen wie Voice-Phishing eindämmt, bei denen Angreifer Benutzer zur Installation bösartiger Software überreden könnten.

Auto Blocker verfügt über eine Reihe zusätzlicher Steuerelemente, einschließlich der Aktivierung von App-Sicherheitsüberprüfungen2 um potenzielle Malware zu erkennen und schädliche Befehle und Softwareinstallationen über USB-Kabel zu verhindern. Dies kann dazu beitragen, Benutzer in Situationen zu schützen, in denen jemand physischen Zugriff auf ihr Gerät hat, beispielsweise beim Aufladen eines Telefons am Flughafen.

Mit dieser Funktion kommt auch ein Update Nachrichtenschutz, was Zero-Click-Angriffe oder direkte Bildnachrichten, die bösartigen Code verbergen, abschwächt. Ursprünglich für Messaging-Apps von Google und Samsung eingeführt, kann es nun dazu beitragen, Benutzer zu schützen, die beliebte Apps von Drittanbietern verwenden.3 Auf diese Weise haben Benutzer eine größere Auswahl an Apps, die sie sicher verwenden können.

Mit neuen Sicherheitsstandards die Branche voranbringen

Samsung legt den Grundstein für ein sichereres mobiles Erlebnis für Galaxy-Benutzer, und Auto Blocker geht noch einen Schritt weiter, indem es branchenführende Sicherheitsstandards mit der Wahlmöglichkeit des Benutzers kombiniert, damit Kunden ihr Gerät nach ihren Wünschen steuern können. Als neueste Funktion, die Samsungs Suite an Sicherheits- und Datenschutzinnovationen hinzugefügt wird, optimiert Auto Blocker das mobile Erlebnis für Benutzer im gesamten Galaxy-Ökosystem weiter.

Auto Blocker ist jetzt auf Samsung Galaxy-Geräten verfügbar, die mit One UI 6 kompatibel sind.

1 Zu den autorisierten Quellen gehören Google Play und Galaxy Store.

2 Derzeit nicht für US-Carrier-Modelle verfügbar.

3 Messenger, Telegramm, KakaoTalk, WhatsApp.