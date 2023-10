„Ich habe diese gekauft, um mein Auto zu schützen, nachdem ich von einem Lauf oder einem heißen Yoga-Kurs nach Hause gefahren bin. Sie sind großartig. Sie absorbieren meinen groben Schweiß nach dem Training, sodass der Stoff auf meinen Sitzen geschützt ist. Für mich waren sie wasserdicht Lässt sich sehr gut waschen. Ich habe sie dann über 20 Mal gewaschen und sie sehen immer noch brandneu aus. Sie scheinen sehr langlebig zu sein und sind super einfach zu installieren. Ich kann es mit einer Hand machen. Manchmal verschieben sie sich ein wenig, aber definitiv kein Problem. Sie funktionieren gut, ich bin auch der Trockner. So toll. Ich wünschte, ich hätte sie schon vor Jahren gehabt!“

„Ich bin nicht der Typ, der sich über jede Beschädigung an meinem Auto ärgert, aber nachdem ich letzten Dezember ein neues Auto mit helleren Stoffsitzen gekauft hatte, beschloss ich, Sitzbezüge zu kaufen, die ich für Autofahrten und immer dann verwenden kann, wenn ich schweißtreibend bin, etwa beim Wandern oder.“ Ich gehe ins Fitnessstudio. Seit dem Kauf vor sechs Monaten wurden diese Bezüge gründlich getestet und ich kann bestätigen, dass sie ihren Zweck erfüllen. Sie lassen sich so einfach in die Wäsche werfen und sind wie neu. Der größte Test, den sie je gemacht haben Es war erst gestern, als mir auf dem Weg zur Arbeit mein grüner Smoothie, der keinen Deckel hatte, aus der Hand gerutscht und in meinen Schoß gefallen war. Ich war froh, dass der Deckel da war, hatte aber trotzdem große Angst, dass der Smoothie durchweichen würde Weil so ein Plätschern davon da war und schmolz, bis ich anhalten konnte. Es ist überhaupt nicht durchnässt. Als ich nach Hause ging, um mich umzuziehen, warf ich den Bezug in die Waschküche, wusch ihn aber erst nach etwa 30 Stunden richtig „

„Die Haltbarkeit, der Preis und die Benutzerfreundlichkeit dieses Sitzbezugs, da ich ständig in meinen Truck steige und beim Mountainbiken verschwitzt bin, hätten keine bessere Wahl sein können. Sehr würdiger Sitzbezug für jemanden, der seit Jahren Handtücher auf den Sitz wirft . Du wirst nicht enttäuscht sein“

„Für einen 270-Pfund-Mann, der die ganze Woche Gewichtheben und Muay-Thai macht, ist dieser Überzug ein Lebensretter. Nach jedem Training tropfe ich ständig ins Schwitzen. Meine Frau sagt, dass es normalerweise so aussieht, als hätte ich bekleidet geduscht, wenn ich“ Ich bin mit dem Training fertig; dieser Bezug verhindert, dass alles meinen Sitz erreicht. Für meine Pullover da draußen, die die Technik mit mehreren Handtüchern ausprobiert haben und/oder auf trockener Trainingskleidung gesessen haben, nur um festzustellen, dass ihr eigentlicher Sitz noch feucht ist … dieses Produkt ist für Sie. Der krönende Abschluss war, dass ich nach dem Muay Thai vor ein paar Tagen in mehr als 45 Minuten Stau feststeckte. Mein einziger Gedanke war, wie feucht dieser Sitz sein würde, nachdem meine verschwitzten Beine bzw. mein verschwitzter Hintern so lange dagegen gedrückt wurden. Bin nach Hause gekommen, bin ausgestiegen und habe den Bezug abgenommen … meine untere Hälfte war immer noch durchnässt, wie ich es erwartet hatte, aber mein eigentlicher Sitz war knochentrocken!!! Die Installation dauert nur wenige Sekunden und mein gesamter Sitz ist abgedeckt (Toyota Rav 4 2018). ).“

„Dieser Autositz ist ein Lebensretter, wenn Sie Ihren Autositz vor dem Aufsaugen von verschwitzten Teenagern nach dem Training schützen möchten. Er lässt sich leicht über die Kopfstütze schieben und hat eine Rückseite, sodass nichts hindurchdringen kann. Ich wünschte, ich hätte ihn früher gekauft!“

„Dieser Sitzbezug ist genau das, was ich brauchte. Verhindert, dass Schweiß und Sonnencremerückstände nach dem Tennisspielen die Ledersitze im Auto verschmutzen. Ich bin groß und habe die Kopfstütze ganz oben und sie bedeckt den Sitz immer noch um 4- 6 Zoll zusätzlich mit viel seitlichem Überhang. Einfach zusammenzuklappen und hinten im SUV zu verstauen.

„Ich habe diese jetzt seit etwa einem Monat in meinem Arbeitslastwagen und sie sind extrem langlebig. Ich arbeite im Freien und schwitze mehr als der Durchschnitt. Ich bin auch ziemlich dreckig, wenn ich am Ende des Tages in meinen Lastwagen steige. Ich Ich muss meine Sitze nicht mehr alle paar Tage schrubben (das ist das Problem bei Stoffsitzen)! Ich wasche diese Bezüge fast jeden Wochentag und trockne sie im Trockner auf niedriger Stufe. Zum Zeitpunkt dieser Bewertung habe ich sie mindestens 20 Mal gewaschen (wahrscheinlich). näher an 30) und sie sehen immer noch ganz neu aus. Die Rückseite dieser Bezüge hält sie hervorragend an Ort und Stelle und ich kann sie in meinem Sitz neu einstellen und die Bezüge bleiben an der gleichen Stelle! Sie haben sich bei mir (noch) nicht verknotet Das erwarte ich nicht wirklich. Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität dieser Bezüge und habe vor, ein Set für meine Frau und meinen Sohn zu kaufen.“