Schütze von Polizisten getötet: Mann erschießt zwei Personen in der Schule in St. Louis

Mann erschießt zwei Menschen an der Schule in St. Louis

Eine Frau und ein Teenager wurden von einem Angreifer in den Zwanzigern in einer Schule in Missouri getötet. Eine verschlossene Tür und die schnelle Reaktion eines Wachmanns verschaffen der Polizei Zeit. Es kommt zu einem Schusswechsel, den der Schütze nicht überlebt.

Mindestens drei Menschen starben in einer Schule in Missouri, darunter der Schütze. Auch eine erwachsene Frau und ein Teenager seien getötet worden, sagte Polizeichef Michael Sack. Mehrere Menschen wurden bei dem Angriff in St. Louis verletzt und werden im Krankenhaus behandelt.

„Soweit wir wissen, gibt es keine anderen Bedrohungen, also ist die Gemeinde hier sicher“, sagte Sack. Die Hintergründe des Vorfalls und die Identität des Schützen sind noch unklar. Laut Sacks war der Angreifer „etwa 20 Jahre alt“.

Der Angreifer starb bei einer Schießerei mit der Polizei. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Sieben Wachleute waren vor Ort, einer der Männer bemerkte, dass sich ein Mann Zugang zu einer verschlossenen Tür verschaffen wollte. Die Sicherheitskräfte informierten daraufhin die Schulverwaltung. Die Polizei erhielt kurz nach 9 Uhr (Ortszeit) einen Anruf wegen eines aktiven Schützen und war kurze Zeit später vor Ort. „Es war die rechtzeitige Reaktion des Wachmanns und die Tatsache, dass der Angreifer an der Tür scheiterte, was der Polizei Zeit verschaffte“, sagte Sacks.

„Es gab einen Schusswechsel, bei dem der Verdächtige getroffen wurde.“ Flüchtende Schüler sprachen laut Polizeichef von einem Angreifer mit einer „Langwaffe“. Die Beamten hörten daraufhin Schüsse und trafen schließlich auf den Angreifer.

Tödliche Waffenangriffe in Schulen sind in den Vereinigten Staaten an der Tagesordnung. Im Mai erschoss ein 18-Jähriger an einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrer. Am Montag bekannte sich ein Jugendlicher schuldig, im vergangenen Jahr vier Klassenkameraden an seiner Schule in Michigan getötet zu haben.