Schütze tötet Sicherheitschef der aserbaidschanischen Botschaft im Iran

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate (AP) – Ein mit einem Kalaschnikow-Gewehr bewaffneter Mann hat am Freitag die aserbaidschanische Botschaft in der iranischen Hauptstadt angegriffen, den Sicherheitschef des diplomatischen Postens getötet und zwei Wachen verletzt, teilten die Behörden mit.

Niemand bot sofort ein Motiv für den Angriff in Teheran an. Das angeblich am Tatort aufgenommene Video zeigte einen leblosen Körper direkt in der Botschaft hinter einem Metalldetektor.

Die iranischen Staatsmedien haben den Angriff nicht sofort anerkannt.

In einer Erklärung des aserbaidschanischen Außenministeriums heißt es, dass „derzeit eine Untersuchung dieses verräterischen Angriffs im Gange ist“. Es beschrieb den Angreifer auch als Zerstörer eines Wachpostens mit Sturmgewehrfeuer.

Aserbaidschan grenzt im Nordwesten an den Iran. Es gab Spannungen zwischen den beiden Ländern, als sich Aserbaidschan und Armenien um die Region Berg-Karabach stritten.

Der Iran startete im Oktober eine Militärübung nahe der Grenze zu Aserbaidschan und zeigte seine Kampfkraft inmitten der landesweiten Proteste, die die Islamische Republik erschütterten. Aserbaidschan unterhält auch enge Beziehungen zu Israel, das Teheran als einen seiner größten regionalen Feinde ansieht.

