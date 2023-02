Schütze terrorisiert russisch-jüdisches Zentrum — RT World News

Überwachungsaufnahmen hielten den Moment fest, in dem ein „verrückter“ Verdächtiger mindestens sechs Platzpatronen abfeuerte

Die Polizei und das FBI haben eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, nachdem ein Mann, der angeblich vom Mossad stammte, in einem Gemeindezentrum in San Francisco, das hauptsächlich russischsprachigen Juden diente, mehrere Runden mit Platzpatronen abgefeuert hatte. Verblüffte Mitglieder riefen erst am nächsten Tag die Polizei, weil sie dachten, es sei nur ein weiterer „verrückt“ Anwohner.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend, als ein Mann mit einer Baseballkappe während einer Lernsitzung für Erwachsene das Schneerson Center betrat. Nachdem er kurz mit der Gruppe gesprochen hatte – und sogar an den Tisch eingeladen worden war – zog er plötzlich eine Pistole.

Überwachungsaufnahmen des Vorfalls zeigen, dass der Verdächtige anscheinend einige Sekunden lang damit kämpfte, die Waffe zu spannen, bevor er mindestens sechs Schüsse abfeuerte, die sich als Platzpatronen herausstellten. Die Mehrheit der Mitglieder des Zentrums, von denen die meisten ältere Menschen waren, schien unter Schock zu stehen, was erklären könnte, warum die Polizei nicht sofort zum Tatort gerufen wurde.

„Sie waren alle fassungslos! Kannst du dir vorstellen, wie du einen Freund einlädst und er anfängt zu schießen. Du bist fassungslos. Unvorbereitet. Alle waren fassungslos!" Rabbi Bentzion Pil sagte in einem Video auf YouTube und erklärte, dass der Mann Russisch sprach: „sah jüdisch aus" und nicht irgendeine Art von „Terrorist" oder „faschistisch". Er fügte hinzu, dass die Mitglieder dort an diesem Abend über die richtige Vorgehensweise nachdachten und sich schließlich entschieden, die Strafverfolgungsbehörden nicht anzurufen, und argumentierten damit „Leider gibt es in letzter Zeit zu viele Verrückte in San Francisco."









„Ich glaube immer noch, dass es nur ein Verrückter war“ Pil sagte und fügte hinzu, der Verdächtige habe behauptet, er sei vom israelischen Geheimdienst Mossad. „Er hat keine antisemitischen Worte oder Ausdrücke geschrien.“

Nachdem jedoch andere Mitglieder des Zentrums von dem Vorfall erfahren hatten, wurde die Polizei am Donnerstag benachrichtigt. Rabbi Alon Chanukov, der als Vizepräsident der Synagoge fungiert, sagte, er überlege, was der Mann getan habe „Terrorismus“ obwohl die abgefeuerten Schüsse Platzpatronen waren.

„Terrorismus muss keine Morde haben. Meiner Meinung nach war er gekommen und hat einen Terroranschlag verübt. Er kam, um Menschen zu terrorisieren.“ sagte Chanukow.