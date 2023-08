Schüsse in Hamburg – Polizei überwältigt zwei Männer

Das Gackern freilaufender Hühner in einem Kleingartenverein in Heimfeld hat am Samstagnachmittag offenbar zwei Männer verärgert, die Schlaf brauchten. Um Ruhe zu haben, betrat einer die Straße und feuerte mehrere Schüsse ab.

Auf Anfrage der MOPO bestätigte die Polizei, dass ein Zeuge gegen 12.05 Uhr Schüsse in der Ecke Am Radeland am Moorburger Stieg gemeldet habe. Anschließend seien mehrere Streifenwagen zum Tatort geschickt worden. Dort angekommen wurden die Beamten auf eine Karawane aufmerksam gemacht, in die nach den Schüssen zwei Männer eingestiegen waren.

Männer festgenommen – Waffe gefunden

Die Polizei umstellte das Wohnmobil und forderte die Männer auf, herauszukommen. Sie taten dies und hoben ihre Hände, bevor sie überwältigt wurden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine Schusswaffe gefunden und beschlagnahmt.

Nach ersten Informationen fühlten sich die betrunkenen Männer durch die gackernden Hühner eines Kleingartenvereins gestört.