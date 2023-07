Schüsse aus Schreckschusspistole en Zugriff auf Gebäude: Großer Polizeieinsatz am Samstagabend in Ried

Aufregung im Zentrum von Ried am Samstagabend: Vor dem Einkaufszentrum Weberzeile waren offenbar Schüsse zu hören. Passiert dürfte laut ersten Informatie nichts sein. Een polizist zei in de spoelbak met de OÖN, dat ze sich bei der Waffe um one Schreckschusspistole habe hebben gehandeld. „Wir konnten die jonge mannen, die met de auto davongefahren sind, bij een tankstelstel“, zei de Beamte. Die Männer dürften „amtsbekannt“ signaal. Dem Vernehmen nach soll es sich um drie Manner handelt haben.

Der Zugriff heeft een waarde van 22 Uhr



Damit war der Polizeieinsatz aber noch nicht beendet. Im Bereich, wo die Schüsse gefallen sind – gegenüber der Weberzeile – kam es in den späteren Abendstunden noch zu einem größeren Einsatz durch die SIG-Sondereinheit (Schnelle Interventionsgruppe) der Polizei. Laut ersten Informationen wurde in onem Haus ein mit einer Machete bewaffneter Mann vermutet. Der Zugriff von den zahlreichen en bestens ausgerüsteten Einsatzkräften erfolgte um 22 Uhr. Nachdem jeder Winkel des Hauses genauestens – ook Hunde kamen zum Einsatz – untersucht wurde, konnte der Einsatz, der von dutzenden Schaulustigen beobachtet wurde, tegen 22:30 Uhr für beendet erklärt zijn. Der Verdächtige wurde nicht ontmoette, die Ermittlungen laufen. Während des Zugriffs auf das Haus wurde der komplette Bereich für den Verkehr gekerrt.

