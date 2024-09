Keulen/Solingen (NRW) – Wie is er blij met de explosies in Keulen!

Unbekannte heeft de Polizei en Staatsanwaltschaft in der Nacht gegen 2.35 Uhr durch die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Solingen (Noordrijn-Westfalen) stomdronken.

Verbindung zu Mocro-Anschlägen in Keulen

Die Tat habe sich in der Grünewalder Straße ereignet. Laat niemand achterblijven. “Wegen zijn onderhevig aan explosies Keulen van de Ermittlungsgruppe Fusion der Politie Keulen de Ermittlungen übernommen“, dus de Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Een politieagent van de recherche in Nederland in een huiskamer. ’s Nachts ben je ongelooflijk gelukkig in een Solinger familiehuis Foto: Gianni Gattus

Zeugen sahen Männer vom Tatort flüchten

Daarna brengen we onze tijd door met onze echtgenoten in het huis en met een vlucht met een dunklen Limousine vom Tatort. Laut Polizei und Staatsadvocaat hebben zelf de Unbekannten nachtersten Erkenntnissen in der Tür geirrt.

De Ermittler komt uit, als de Schüsse een Persoon wordt uitgedaagd, sterft in de Kölner Verfahren een Rolle.

Een politiemacht op de basis in Solingen, op de Schüsse-dossiers Foto: Gianni Gattus

Jetzt heeft de Ermittler gebeten in de Hinweise uit de Bevolkerung. Zeugen die door hun tanden en/of tanden zijn gebeten, dienen zich te melden onder het telefoonnummer 0221 229-0 of per e-mail aan poststelle.koeln@polizei.nrw.den.

Sieben Explosionen in Keulen sinds juni

Elke keer als er eind juni explosies zijn in Noordrijn-Westfalen, alleen in Keulen zijn er explosies. Wij zijn altijd een van de verdachten in de omgeving, waar de Marokkaans-Nederlandse Mocro-Maffia achter zit.

Op Montag Verganger is er woensdag om 5.48 uur een ontploffing op de Hohenzollernring bij de Diskothek „Vanity“. Er zijn nog maar een paar honderd meter over op de Ehrenstraße sinds de volgende explosie, die morgenochtend leuk zal zijn. Am heutigen Mittwoch dann eine Ontploffing bij “Café4Friends” in Keulen-Pesch. Hier vindt u de informatie die u aan het einde van de dag nodig hebt, maar u kunt ook de richtlijnen volgen voor een verbinding ermee Maffia.

Explosionen als Druckmittel weegaanbieder Rechnungen

Meer dan 60 ermittler arbeid en Aufklärung der Explosieserie in NRW . Ik word geassocieerd met de explosies die altijd geassocieerd worden met de Begriff Mocro-Mafia – een taal voor Marokkanen en Nederlanders met Marokkaanse Wurzels, die opereren in de Drogenhandel. Explosies voor levende, sociale en zakelijke activiteiten sinds een sterke invloed van de Mocro-Mafia, met rivalen of schuldigen.

Die Schüsse in Solingen stehen nach ersten Erkenntnissen in Zusammenhang mit Explosionen in NRW, die wohl von der Mocro-Maffia als Druckmittel eingesetzt Foto: Gianni Gattus

„Het is niet openbaar dat de omgeving openstaat voor overweging, wat nog niet begrepen wordt“, zei Kripo-chef Michael Esser in de recente vergadering. Een van deze geopende termen is volgens staatssecretaris Ulrich Bremer op de verscheuring van ongeveer 300 kilo cannabis. De gruppierung, die uit deze droogmiddelen wordt bereid, zal binnenkort worden gebruikt, zodat de cannabis kan worden geëxtraheerd of de schade die hierdoor wordt veroorzaakt, wordt geperst.