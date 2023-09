Behörden in mehreren Ländern stehen vor einem moralischen, rechtlichen und diplomatischen Rätsel um Migranten aus Eritrea.

Im Vorfeld eines Kulturfestivals, das von Anhängern der eritreischen Regierung organisiert wurde, kam es am Samstag in der südwestdeutschen Stadt Stuttgart zu Zusammenstößen zwischen Eritreern.

Die Polizei setzte 300 Beamte ein, um die Kämpfe zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung des ostafrikanischen Landes zu beenden. Sechs Beamte wurden ins Krankenhaus eingeliefert, während 228 Eritreer festgenommen wurden.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser führte die Verurteilungen seitens der Politiker an und sagte, dass „ausländische Konflikte nicht in unserem Land ausgetragen werden dürfen“.

Anfang September forderte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Abschiebung eritreischer Migranten, die an Kämpfen im Süden Tel Avivs beteiligt waren.

Bei den Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Eritreergruppen wurden Dutzende Menschen verletzt, darunter mehrere Polizisten.

Politische Spaltungen weiteten sich auf die Diaspora aus

Am selben Tag kam es in Norwegens zweitgrößter Stadt Bergen während einer Kundgebung anlässlich des Unabhängigkeitstages des Landes zu Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern der eritreischen Regierung.

Unterdessen erwägen die Behörden in der westdeutschen Stadt Gießen, die nicht weit von Frankfurt entfernt liegt, Maßnahmen, um künftige Zusammenstöße zu verhindern, nachdem bei Unruhen auf einem eritreischen Festival im Juli mindestens 26 Polizisten verletzt wurden.

Anfang August berichteten schwedische Medien, dass rund 1.000 Demonstranten ein eritreisches Festival in Stockholm stürmten, Buden und Autos in Brand setzten und Steine ​​und Stöcke als Waffen benutzten. Bei der Gewalt wurden mindestens 52 Menschen verletzt und 100 Menschen wurden festgenommen.

Der „ferne“ Katalysator

Laut Nicole Hirt, Forscherin am GIGA-Institut für Afrika-Angelegenheiten in Hamburg, hat das eritreische Unabhängigkeitstagsfest in Deutschland eine lange und friedliche Tradition, die Jahrzehnte zurückreicht, sich aber in den letzten Jahren stark verändert hat.

„Wir befinden uns hier in einem moralischen Konflikt. Einerseits war das Festival schon immer ein Propagandainstrument für das Regime in Eritrea, andererseits haben wir in Deutschland Versammlungsfreiheit“, sagte Hirt der DW.

Während diese Regierungen versuchen, dieses Dilemma zu lösen, schürt das eritreische Regime von Isaias Afwerki angeblich aus der Ferne die Flammen.

Dr. Selam Kidane, Dozent für Psychologie an der School of Human and Social Sciences der West London University, äußerte sich besorgt über die unglücklichen Ereignisse. Sie verwies auf das Afwerki-Regime als Ursache des Problems.

„Der Organisator dieser Ereignisse ist das System, das die Macht in Eritrea kontrolliert“, sagte Kidane der DW. „Dieses System verstößt gegen viele Gesetze.“

Abdurahman Seeid, ein politischer Analyst für Afrika und den Nahen Osten, schloss sich dieser Meinung an. Er nannte zwei Gründe, warum das Afwerki-Regime die Feste organisiert – und er sagte, sie hätten wenig mit dem Gedenken an den Unabhängigkeitstag des Landes zu tun.

„Die erste dient einem Propagandazweck, um die Diaspora-Gesellschaften, die bereits vom System kontrolliert werden, als Sektengemeinschaft darzustellen und ihnen zu sagen, dass sie andere Eritreer sind und nicht mit anderen interagieren“, sagte Seeid. „Der zweite Grund ist das Sammeln von Fremdwährungen.“

Der UN-Menschenrechtsrat hat die Menschenrechtslage in Eritrea als düster und ohne Anzeichen einer Verbesserung beschrieben Bild: Khalil Senosi/AP Foto/Bild-Allianz

Hohe Kosten für die Gastgeberländer

Zusätzlich zu den hohen Kosten für Polizeiarbeit und medizinische Versorgung, die den Ländern entstehen, die eritreische Migranten aufnehmen, gibt es noch weitere soziale, politische und diplomatische Auswirkungen.

Nach den Zusammenstößen im August in Stockholm sagte Schwedens Justizminister Gunnar Strommer, es sei nicht zu rechtfertigen, dass sein Land in die internen Konflikte anderer Nationen verwickelt werde.

„Wenn Sie nach Schweden fliehen, um der Gewalt zu entgehen, oder zu einem vorübergehenden Besuch dort sind, dürfen Sie hier keine Gewalt auslösen. Die Ressourcen der Polizei werden für andere Zwecke benötigt, als verschiedene Gruppen voneinander zu trennen“, sagte er in einer schriftlichen Erklärung gegenüber Swedish News Agentur TT.

Auch Hessens Innenminister Peter Beuth äußerte sich empört nach den Juli-Krawallen in Gießen. Er erklärte nachdrücklich, dass Polizisten nicht zur Lösung von Konflikten eingesetzt werden sollten, die ihren Ursprung in anderen Ländern hätten.

„Unsere Polizisten sind kein Puffer für Konflikte in Drittstaaten“, sagte er.

Herausforderungen für Flüchtlinge und Asylsuchende

Diese Situation stellt ein komplexes Problem für Eritreer dar, die Zuflucht vor der Unterdrückung durch die Regierung Afwerkis suchen.

Präsident Afwerki regiert Eritrea seit der Unabhängigkeit von Äthiopien im Jahr 1991 in einer Einparteiendiktatur.

Eritrea hat eine der schlechtesten Menschenrechtsbilanzen der Welt, und im Ausland lebende Migranten sagen, dass sie den Tod fürchten, wenn sie in ihr Heimatland zurückkehren würden.

Ein eritreischer Asylbewerber in Israel sagte, dass diese Maßnahmen der Regierung lediglich ein Trick seien, um sie in Konflikt mit ihren Aufnahmeländern zu bringen.

„Das diktatorische Regime in Eritrea hat uns vom ersten Tag in Israel an verfolgt. Es reicht nicht aus, dass wir vor dem Regime in unserem Heimatland geflohen sind. Es wird nicht aufhören, uns an den Orten zu suchen, an denen wir Asyl suchen und sind.“ „Wir versuchen, unser Leben zu rehabilitieren“, sagte er.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wird der Mehrheit der in Deutschland ankommenden eritreischen Migranten Asyl gewährt – rund 86 % im ersten Halbjahr 2023 – doch Hirt befürchtet, dass die jüngsten Ereignisse Auswirkungen haben könnten.

„Dadurch könnte sich ein gewisses Aggressionspotenzial gegenüber denen ergeben, die hier in Sicherheit leben und die Regierung Eritreas feiern“, sagt der Forscher gegenüber der DW.

In Israel, wo Eritreer die meisten der 25.000 dort lebenden afrikanischen Asylbewerber stellen, sagte Netanjahu bei einem Treffen mit einem Ministerausschuss, der sich mit der Bewältigung der Folgen der Gewalt befassen soll, dass eine „rote Linie“ überschritten worden sei.

„Aufstände, Blutvergießen – das ist Gesetzlosigkeit, die wir nicht akzeptieren können“, fügte er hinzu.

„Sie haben keinen Anspruch auf Flüchtlingsstatus. Sie unterstützen dieses Regime“, sagte Netanjahu. „Wenn sie das Regime so sehr unterstützen, täten sie gut daran, in ihr Herkunftsland zurückzukehren.“

Anfragen der DW an die eritreischen Auslandsvertretungen in Europa erhielten bis zur Veröffentlichung dieses Artikels keine Antwort. Festivalorganisatoren und Redner der eritreischen Gemeinschaft in Deutschland lehnten eine Stellungnahme ab.

Herausgegeben von: Keith Walker

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde am 18. September aktualisiert und enthält nun auch Zusammenstöße in Stuttgart

