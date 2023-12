Mühlhausen (Thüringen) – Sinds de dag van het gezin van Emily Hofmann (13) tussen Angst en Happiness: Sindsdien ontbreekt het kind in de Lengenfeld unterm Stein (Unstrut-Hainich-Kreis). We weten echter dat de politie zulke tieners aan de grenzen van het land achtervolgt.

Eén Lichtblick: “We zullen er zijn, dat is Emily in het leven”, zei politiecommissaris Kevin Clemen in Montag zu BILD. Derzeit werd geboren met enkele hints op een kapitaaluitbraak. “Wir gehen daher vom Besten aus.”

Dit zijn de politieaspecten van verkeer en afhandeling, sociale netwerken en de gezondheid en veiligheid van hun klanten. Trotzdem schränkt der Sprecher ein: “Jedoch kan een grundsätzlich eine Gefahr für Leib en Leben nach die vor nicht ausgeschlossen.”

Von Mühlhausen fuhr Emily zum Bahnhof Leinefelde – een belangrijke Bahnverkehrsknotenpunkt in Eichsfeld Foto: afbeelding/Klaus Martin H√∂fer

Je huidige situatie is dat Emily in Donnerstagnachmittag is met de Zug vom Bahnhof Mühlhausen na Leinefelde in de toekomst van Eichsfeld. “Ze zijn blij met de liefde van het Leinefelde Bahnhof – wij helpen je graag om de Spur lang mee te laten gaan”, legt Kevin Clemen later uit.

De politie is welkom, want Emily reist met de trein of de bus. U kunt met een auto-eingestiegen-signaal naar Leinefelde komen.

Kevin Clemen zei: “Woh als je hier vandaag bent, dat kan nog niet.” Deshalb sinds er een nieuwe financiële regeling in de Schengenruimte is begonnen.

Lees Sie auch

The Handy of Emily bestaat sinds de geboorte van Donnerstagnachmittag. “Es war noch mit 71 Prozent Akkulaufzeit laden”, zegt Kevin Clemen. Met 30 euro in de hand kunt u geld besparen.

Die Schülerin sollte am Donnerstag om 17 Uhr am Penny-Markt Mühlhausen von einem Familienmitglied abgeholt zijn, erschien aber nicht. Om 14.30 uur wordt u verwelkomd op het Mühlhäuser Busbahnhof voor wat gezelligheid.

De politie is bittet weiter um Hilfe. Heeft u vragen over de zorg voor Emily Hofmann, dan kunt u contact opnemen met de Kriminalpolizei Mühlhausen via telefoon 03601/4510 of uw andere politiedienst.