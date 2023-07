Schrijver Lutz Seiler nam contact op met Georg-Büchner-Preis

Lutz Seiler, geboren 1963 in Gera, wuchs in Thüringen auf. Afbeelding

obe./(dpa) Der deutscheschriftsteller Lutz Seiler bekommt den Georg-Büchner-Preis 2023. Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. Der Preis ist mit 50 000 Euro dotiert and zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.