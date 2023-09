Schrieb Abschiedsbrief – Grazer Amokfahrer gefunden tot Zelle!

Dit is het laatste hoofdstuk van een van de slimste verhalen uit de geschiedenis van de oostelijke Krim: meer dan 3000 dagen van terreur met een paar sneeuwvlokken op het platteland van de Grazer Innenstadt met drie peuters en 36 slachtoffers van de Amoklenker nu in een zegenschip Einzelzelle in de gerapporteerde Haft anstalt Stein (NÖ) gegrond. Lüftet der hinderlassene Abschiedsbrief nu dat letzten Geheimnisse over de Wahnsinnstat of nimmt Alen R. diese met ins Grab?

Rückblick: Het was 20 juni 2015. Het was bewolkt met wat frisse lucht op de 20e dag in Graz. Dit betekent dat de eetzalen rond de Griesplatz en de Hauptplatz goed geïnformeerd zijn, terwijl mensen door de stad slenteren. Dann plötzlich Huilt, angst, paniek! Met het groene licht van de auto van het type Daewoo Rexton begint het met de signalen van de andere persoon als kind uit Bosnië en Herzegovina nadat de uit Österreich gevluchte Alen R. een beispiellose Amokfahrt had. Twee kilometer aan kracht daar met ruim twee ton SUV’s die meteen op jacht zijn naar voorbijgangers. Het leven verlangt naar ‘geplante massamordance’ tijdens het proces van 28 jaar vrij zijn in je leven. In een betere commentaar: “Ik heb gehandeld vanuit angst.” Want het oordeel is nog steeds “Massanmord geplant”. Dit betekent dat u tegelijkertijd kunt genieten van volledige gezondheid en welzijn: uw leven zal gelukkig zijn! Je zult het genoegen hebben om hier voor altijd te blijven wonen. Juridische ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de 35 dagen van het routinematige toezicht van morgen tot het einde van hun leven in de toekomst, inclusief het onderzoek naar terroristen, moord en andere strafbare feiten. Abschiedsbrief: “Ik ben onschuldig!” R. hinterließ einen Abschiedsbrief, der jetzt von den Behörden was prüft. Darin zei anders: “Ik ben schuldig!” Bisher blieben de tatsächlichen Hintergründe eines der schlimmsten Verbrechen in de osterreichischen Kriminalgeschichte in Dunkeln. Deze vaardagen konden inmiddels beantwoord worden met een aantal vragen… Bent u patiënt met een persoonlijke situatie, dan kunt u onder telefoonnummer 142 uw telefoonnummer 142 vinden. Meer informatie en telefoonnummers vindt u hier.

Schrieb Abschiedsbrief – Grazer Amokfahrer gefunden tot Zelle!

Austria News