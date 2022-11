Schrei? Das passiert mit einem Baby, das sich in den Schlaf weint

Ist es schädlich für ein Baby, sich in den Schlaf zu weinen? Über die Langzeitfolgen wissen wir nichts, weil es keine entsprechenden Studien gibt. Pädagogin Nicola Schmidt erklärt jedoch, was auf körperlicher Ebene passiert, wenn ein Baby weinen darf. Daraus lassen sich gewisse Schlüsse ziehen.

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

Wir wissen nicht, was Babys auf Dauer übrig bleibt, wenn sie sich alleine in den Schlaf weinen müssen. Es gibt einfach keine Studien dazu. Wir wissen jedoch, was physiologisch mit unserem Baby passiert, wenn es sich in den Schlaf schreit, und können daraus vielleicht einige Schlüsse ziehen.

In ihrem neuen Buch „Kunstmesse durch den Familienalltag“ (Kösel-Verlag) geht Bildungsexpertin und Bestsellerautorin Nicola Schmidt auf eine Vielzahl von Fragen ein, die Eltern ihr in den vergangenen Jahren bei Vorträgen gestellt haben.

Wenn das Baby weint und niemand reagiert, dh keinen körperlichen Kontakt bekommt, um seinen Stress mitzuregulieren, beginnt das kleine Herz schneller zu schlagen. Bei leichtem Weinen steigt die Frequenz von durchschnittlich 122 auf 170 Schläge pro Minute (bpm), bei mäßigem Weinen auf 185 bpm und bei starkem Weinen auf 200 bpm. Wenn Babys lange weinen, geraten sie in einen Zustand, den Ärzte „Tachykardie“ nennen, was „Herzklopfen“ bedeutet.

Der Cortisolspiegel steigt

Auf hormoneller Ebene steigt der Cortisolspiegel im Speichel des schreienden Säuglings, je heftiger das Baby weint, desto mehr. Stresshormone in großen Mengen und über lange Zeiträume sind jedoch nur für Gefahrensituationen gedacht, für absolute Ausnahmesituationen, in denen es ums reine Überleben geht. Daher verlangsamen diese Hormone alles im Körper, was viel Energie verbraucht, einschließlich des Verdauungssystems, des Immunsystems und des Bindungssystems.

Diese Hormone pumpen so viel Zucker wie möglich in die Blutbahn, damit die Muskeln des Babys alles tun, was das Überleben sichern könnte: weinen, schreien, treten, nur um wahrgenommen, geschützt und versorgt zu werden. Denn allein gelassen zu werden war für ein Baby damals absolut tödlich, als die Evolution unser Nervensystem prägte.