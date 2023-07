Schreeuw tegen de VS en China

China en de VS hebben de minister van de VS-financiën geleid tot machtsstrijd en konden een gesunde Beziehung führen. „Keinzelner zou zo’n herausforderungen über Nacht los kunnen laten. Als dat zo is, dan is die reis een solider en productiver Kommunikationskanal mit China’s nieuwste Wirtschaftsteam aufgebaut wird“, zei Janet Yellen Sonntag in China voor haar Abriise.

Zehnstündige bilaterale Treffen met hochrangigen chinesen Beamten in den vergangen Tagen seien „direct, substanziell and produktiv“ gewesen, fügte sie hinzu. Mehr Kommunikation kon beide Seiten helfen, die globale Konjunkturaussichten besser zu verstehen en bessere Entscheidungen zur Stärkung der jeweiligen Volkswirtschaft zu to take, sagte Yellen zuvor. Als de Verenigde Staten zich in de Beziehungen zu China bevinden, hebben ze geen windschaftlichen Vorteilen of einer kompletten Dominanz streben. Vielmehr gehe es um one gesunden Wettbewerb mit fairen Regeln, von beide Länder profiteren. Die VS würden alldings Invent über bestimmte Wirtschaftpraktiken weiterhin direkt kommunizieren and gezielte Maßnahmen zum Schutz ihrer national Sicherheit ergreifen. „Präsident (Joe) Biden en ich sehen die Beziehung zwischen den USA und China nicht im Rahmen oneens Großmachtkonflikts. Wir glauben, dass die Welt groß genug ist, in der sich unsere beide Länder entfalten können“, zei Yellen.

