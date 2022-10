Schreckliches Déjà-vu für Bianchi: Bergungskran sorgt für Schockmoment bei F1-Star

Der Formel-1-Grand-Prix von Japan begann chaotisch. Starker Dauerregen macht die Sicht extrem schlecht, mehrere Zwischenfälle stoppen das Rennen bereits in Runde drei. Bei roter Flagge kommt es zum schockierendsten Vorfall: Ein Bergungskran entsetzt Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly.

Die Formel 1 erlebt Spannung beim Großen Preis von Suzuka. Das Rennen in Japan startete, obwohl die Strecke nass war und es weiterhin stark regnete. Bereits in der ersten Runde kam es zu mehreren Zwischenfällen – Pierre Gasly litt besonders darunter. Der Pilot von Alpha Tauri, der in der nächsten Saison für Alpine fahren wird, klagte bereits nach drei Rennrunden heftig. Allerdings hatte er allen Grund dazu: Plötzlich tauchte neben ihm ein Bergungsfahrzeug auf.

Das Rennen wurde nach nur einer Runde durch Gelbe Flagge und Safety Car ausgebremst, bevor es in Runde drei abgebrochen werden musste – Rote Flagge, die Autos wurden zurück in die Boxengasse geleitet. Aber bevor sie dort ankamen, hatte Gasly seinen Schockmoment. Nachdem er in der ersten Runde plötzlich eine fliegende Werbetafel am Frontflügel aufgespießt hatte, musste er das Teil seines Autos an der Box ersetzen lassen. Dann versuchte er, sich wieder mit dem Feld zu verbinden. Plötzlich stand da ein Traktor, den der Franzose wegen der hohen Gischt nicht gesehen hatte.

Das Rettungsfahrzeug sollte den Ferrari von Carlos Sainz abtransportieren, der Spanier war in der ersten Runde von Aquaplaning geplagt worden und hatte sich in die Bande gedreht. Die Streckenbeleuchtung mit roter Flagge war bereits eingeschaltet, sodass die Piloten deutlich langsamer und vorsichtiger fahren mussten. Doch Gasly war geschockt, hatte das Fahrzeug doch offensichtlich nicht auf dem Schirm: „Warum zum Teufel ist da ein Traktor auf der Strecke?“ Er schrie in das Boxenradio.

Schreckliche Erinnerung an seinen verstorbenen Freund

Nach dem Aussteigen in der Boxengasse wütete er weiter auf sein Team und war kaum zu beruhigen. Auch Rennleiter Eduardo Freitas bekam seinen Ärger ab. Den Ärger darüber, dass Gasly „mit hoher Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen sei, wies er aber zurück. Die anderen Fahrer waren dagegen verständnisvoller. Der pensionierte Sainz sagte bei Sky: „Ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen. Wir fahren auch hinter dem Safety Car 150 Meilen pro Stunde (rund 241 Kilometer pro Stunde). Sobald man von der Ideallinie abweicht oder Aquaplaning hat, es ist vorbei. Ich weiß nicht, warum wir unter solchen Bedingungen solche Risiken eingehen. Ein Traktor auf der Strecke, das ist unglaublich.“

Umso emotionaler ist der Vorfall, wenn man die Hintergründe kennt. Jules Bianchi hatte 2014 beim Rennen an gleicher Stelle einen Unfall. Der Marussia-Fahrer war unter gelber Flagge mit einem Bergungsfahrzeug kollidiert. Gaslys Freund und Landsmann starb neun Monate später an den Folgen des Schädel-Hirn-Traumas, das er erlitten hatte. „Ich bin direkt daran vorbeigefahren. Das ist inakzeptabel. Denken Sie daran, was passiert ist. Ich kann es nicht glauben“, sagte Gasly über den Boxenfunk.

Seitdem gilt eigentlich die ungeschriebene Regel, dass außer dem Safety- und Medical-Car kein anderes Auto auf die Strecke fahren darf, solange noch Formel-1-Rennwagen darauf stehen. Die Rennkommissare kündigten an, den Vorfall nach dem Grand Prix zu untersuchen. Auch Gasly droht eine Strafe, weil er 250 Kilometer pro Stunde gefahren ist.

Das Rennen wurde unterbrochen, neben Sainz ist bereits Alex Albon ausgeschieden. Beim Start kollidierte Sebastian Vettel mit dem Spanier Fernando Alonso, der nächstes Jahr sein Aston-Martin-Cockpit übernehmen wird. Vettel, der von Platz neun gestartet war, erlitt einen Schaden an seinem Auto und fiel weit zurück, konnte aber weiterfahren.

Hinter dem Safety Car soll es einen rollenden Start geben, aber ob es überhaupt weitergehen kann, ist noch unklar. Viele Teilnehmer sprachen von unstrittigen Zuständen. Wird das Rennen nicht fortgesetzt, werden keine WM-Punkte vergeben. Auch der vorzeitige Titelgewinn von Max Verstappen wäre dann verschoben.