Die hohe Inflation in der Türkei hält an. Die Zentralbank erhöht nun erneut die Zinsen, allerdings nicht so stark wie erwartet. Ökonomen sind alles andere als enthusiastisch.

Die türkische Zentralbank hat angesichts der anhaltend hohen Inflation und der starken Abwertung der Lira den zweiten Monat in Folge die Zinsen angehoben. Die Währungshüter kündigten eine Erhöhung von 15,0 auf 17,5 Prozent an. Allerdings hatten Ökonomen mit einem stärkeren Anstieg auf 20,0 Prozent gerechnet.

Erst im vergangenen Monat leitete die Zentralbank unter ihrem neuen Chef Hafize Gaye Erkan eine Trendwende ein und erhöhte den Leitzins von 8,5 auf 15,0 Prozent. Sie signalisierte nun weitere Schritte. „Die Straffung der Geldpolitik wird zeitnah und schrittweise so weit wie nötig weiter verschärft, bis eine deutliche Verbesserung der Inflationsaussichten erreicht ist“, kündigte die Zentralbank an.

Der unerwartet kleine Schritt stieß bei Ökonomen auf Kritik. „Eine schreckliche Entscheidung“, sagte Analyst Tim Ash vom Vermögensverwalter Bluebay Asset Management. „Ich denke, es ist ein Fehler.“ Andere Experten äußerten Verständnis. „Es bestehen ernsthafte Bedenken, dass ein zu schnelles Vorgehen möglicherweise die Finanzstabilität gefährden und die Wirtschaft im Allgemeinen durcheinander bringen könnte“, sagte Stuart Cole, Chefökonom bei Equiti Capital. Ökonomen gehen davon aus, dass der Leitzins bis zum Jahresende auf 25 Prozent steigen wird. Der unerwartet geringe Zinsanstieg wurde von den Aktienanlegern positiv aufgenommen. Der Leitindex legte um 1,6 Prozent zu.

Inflationsziel in weiter Ferne

Obwohl die Inflation im Juni stärker als erwartet gesunken ist, bleibt sie mit 38,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sehr hoch. Allerdings ist das Inflationsziel der Zentralbank von fünf Prozent noch in weiter Ferne. Zu den größten Preistreibern zählen Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, die fast 54 Prozent mehr kosteten als im Juni 2022. „In unserem Land deuten die neuesten Indikatoren darauf hin, dass der Grundinflationstrend weiter steigt“, begründete die Zentralbank ihre Zinsentscheidung.

Türkische Lira / Euro ,03

Der Kampf gegen die Inflation wird durch die Abwertung der Lira erschwert. Die Landeswährung ist allein in diesem Jahr um 30 Prozent gefallen und hat diese Woche gegenüber dem Dollar ein Rekordtief erreicht. Im Jahr 2021 war der Kurs bereits um 44 Prozent gesunken, im Jahr 2022 um weitere 30 Prozent. Das rohstoffarme Land muss viele Waren aus dem Ausland einkaufen, die in ausländischer Währung bezahlt werden müssen. Höhere Zinssätze machen eine Währung für Anleger attraktiver und können einen Preisverfall verhindern.

Die gängige Meinung besagt, dass bei hoher Inflation höhere Zinssätze dazu beitragen, die Wirtschaft abzukühlen, die Nachfrage zu senken und somit die Preise zu senken. Staatschef Recep Tayyip Erdogan lehnte dies lange ab und setzte vor allem auf mehr Produktion und Wachstum. Er übte Druck auf die türkische Zentralbank aus, um steigende Zinsen zu verhindern. Nach seiner Wiederwahl im Mai ernannte er dann den liberalen Ökonomen Simsek und den Wall-Street-Banker Erkan. Beide gelten als Verfechter der konventionellen Geldpolitik.