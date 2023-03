Mit einem Schock reageert ein Jugendlicher in Niederkassel auf seinen Fund, den er mitten in der Nachtmacht. De jonge man heeft een leeg scherm, de kop is in een kanalschacht geplaatst. Er is sofort die Polizei an. Mittlerweile een van de 40 jaar durende feesten, er werd gewerkt in der Wohnung des Opfers voldaan.

Ein Passant hat in der Nacht in Niederkassel ein leblosen Körper entdeckt, der kopfüber in onem Kanalschacht steckte. Der Jugendliche sah zuerst twee sportschuhe, die aus einem Grünstreifen zwischen einem Fuß- und einem Radweg und der Langeler Straße in Niederkassel-Lülsdorf herausragten, schrijft die “Bild”-tijd onder Berufung auf die Polizei dazu.

De jonge man die op de hoogte is van de notulen. Rettungskräfte en Polizei trafen kurze Zeit später ein en entdeckten den in eine Decke gewickelten, leblosen Körper. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gruben den mit Erde und Split bedeckten Körper aus. Der hinzugerufene Notarzt konnte danach vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Leiche oorlog met Split bedekt

Mittlerweile hat die Polizei one 40-Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Het werd gevonden in der Wohnung des getöteten 46-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Wohnung in der Nähe des Leichen-Fundortes auch der Tatort ist. Over de verschillende achtergronden van de dingen die niet mogelijk zijn. Der mutmassliche Täter is den Informationen zufolge Deutscher, das Opfer Spanier.

Die Leiche war laut Polizei mit Split bedekt. In der Nähe werd een Schubkarre opgericht, mit der Split möglicherweise zu dem Schacht gefahren wurde. Eine Mordkommission ermittelt. Ein Notfallseelsorger kan ervoor zorgen dat Ort um den onder Schock stehenden Jugendlichen.