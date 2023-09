Schrattenbach – Arbeiten beendet: Ruine Schrattenstein wieder zugänglich

Op 26 juli werd de gemeenschap van Schrattenbach, waarvan de leden van de Dorferneuerungsverein die der Stadt Wien hörende Burgruine bereut, der Zugang zur Burg, werden onderdrukt. De Grund dafür was een oorspronkelijke Bretter, wel een Absturzgefahr für Ausflügler dastellten.

Een gemeenschapswerker is op de 10e verantwoordelijk voor schade en bescherming. Augustus zijn we opgegroeid – en de Schrattenbachs Bürgermeister Franz Pölzelbauer (ÖVP) reageerde positief: “Ik ben erg blij, dat de ruïnes er zijn, dat ja. Een grote attractie in onze gemeenschap zijn de kosten van de gezondheidszorg ook voor de gemeenschap Schrattenbach als het budget voor de gezondheidszorg.

Tijdens uw omzwervingen en avonturen terwijl u de omgeving verkent, kunt u de Burgruine Schrattenstein bezoeken. Allereerst was Burg Schrattenstein im Hochmittelalter de thuisbasis van de heren van Schrattenstein.

Na het bezoek van de Schrattensteiner im 13. Jaren van leven voelden de Burg zich meer op hun gemak bij de Besitzer en verloren de weg naar hun Bedeutung. Ik ben 16. Jahrhundert erwarb das Grafengeschlecht Hoyos die bereits ruinöse Burg, welche nunmehr helemaal geen militaire Bedeutung meer hatte.

In het jaar 1937 werd de stad omringd door de ruïnes van de gemeenschap Schrattenstein met het Schloss Stixenstein en zijn gedeelde omgeving.