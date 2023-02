Schottland vs Wales Six Nations Vorhersage, Quoten und Wett-Tipps

Frisch von ihrem Calcutta Cup-Sieg in der ersten Etappe der diesjährigen Six Nations. Schottland begrüßt im Murrayfield Stadium ein deflationiertes Wales.

Schottland zeigte in Twickenham eine starke Leistung und holte dort seinen dritten Sechs-Nationen-Sieg in Folge, während Wales zu Hause gegen Irland verlor.

Werfen wir einen Blick darauf, wen die Buchmacher mögen, wenn sich die beiden Seiten am Samstag treffen.

Schottland vs. Wales Quoten

Hier sind die neuesten Spielquoten für Schottland gegen Wales von bet365.

Schottland : 5/13

: 5/13 Binden : 22/1

: 22/1 Wales: 23/10

Schottland vs Wales Vorhersagen

Schottland hat seine ersten beiden Spiele in den Six Nations noch nie gewonnen, und sie werden zuversichtlich sein, dass sie diesen Lauf beenden können, wenn sie gegen Wales antreten. Die Männer von Gregor Townsend haben in den letzten Jahren um Konstanz gekämpft, und wenn sie zum Start der Meisterschaft zwei aufeinanderfolgende Siege erzielen, wird der Rest der Gruppe aufhorchen.

Die Schotten haben auch dank der Rückkehr von Zander Ferguson einen Schub bekommen, der zum ersten Mal seit einer Verletzung im Dezember für das Team auflief. Er wird WP Nel in der Startelf ersetzen. Schottland wird auch hoffen, dass Duhan van der Merwe seine starke Leistung gegen die Engländer wiederholen kann. Die Schotten sind mit 5/13 der Favorit auf den Sieg.

Alle Hoffnungen auf eine märchenhafte Rückkehr von Warren Gatland als Trainer von Wales wurden am vergangenen Wochenende von einer dominanten irischen Mannschaft im Fürstentum schnell zunichte gemacht. Die Waliser wirkten in den letzten Monaten verloren, und die Größe von Gatlands Job wurde schnell deutlich.

Die Waliser werden jedoch etwas Selbstvertrauen aus der Tatsache schöpfen, dass sie sechs ihrer letzten sieben Besuche in der schottischen Hauptstadt gewonnen haben, was ihnen ein wenig Hoffnung geben wird, dass sie die Fäulnis stoppen können.

Wir haben zwar nicht das Gefühl, dass sie an diesem Wochenende das Ruder herumreißen, aber Sie können trotzdem am 23.10.

Unsere Experten-Wetttipps für Schottland gegen Wales in den Six Nations.

Schottland vs. Wales Wett-Tipps

Hier sind unsere besten Wetten für Schottland gegen Wales an diesem Wochenende.

Schottland -6 Handicap bei 10/11

Wales hatte einen schwierigen Start in die diesjährige Sechs-Nationen-Meisterschaft und die Mannschaft hat sechs Änderungen an der XV vorgenommen, die in Cardiff geschlagen wurde. Die Männer von Gatland können im Moment einfach keine Pause einlegen, und trotz einer temperamentvollen Leistung in der zweiten Halbzeit auf heimischem Boden wird ihre gute Form in Edinburgh am Samstag wahrscheinlich zum Erliegen kommen.

Das schottische Team wird nach seinem Calcutta Cup-Sieg lebhaft sein, und ein Scotland -6 Handicap bei 10/11 mit Bet365 sieht so aus, als könnte es ein guter Wert sein.

Duhan van der Merwe Anytime Try um 23/20

Duhan van der Merwe war der Star der Show für Schottland, als sie letztes Wochenende in London den Auld Enemy ins Schwert schlugen. Der Rugby-Flügelspieler aus Edinburgh schnappte sich zwei Versuche und will am Samstagnachmittag noch etwas hinzufügen. Er ist aus gutem Grund der Favorit auf einen Versuch gegen Wales, und er wird den Samstag als seine Chance sehen, dem Turnier wirklich seinen Stempel aufzudrücken.

Seine sensationelle Sololeistung in Twickenham war definitiv einer der Höhepunkte seiner Karriere und er wird diese Woche in Edinburgh zweifellos das Gesprächsthema der Stadt gewesen sein. Sie finden ihn um 23/20 bei bet365.

Schottland führt nach 20 Minuten mit 10/11

Schottland wird das Spiel am Samstag als eine große Chance sehen, für die Meisterschaft Schwung zu seinen Gunsten zu bringen. Sie werden sich nach einer starken Offensivleistung in London sicher fühlen und sich in diesem Spiel früh einen Namen machen wollen, um sich einzuleben.

Die Schotten sind notorisch inkonsequent, und ein schwaches walisisches Team bietet ihnen die perfekte Chance, sich diesem Trend zu widersetzen. Dies steht in krassem Gegensatz zu einer walisischen Mannschaft, die in ihrer ersten Halbzeit gegen Irland verloren aussah.

Gatland hat sechs Änderungen am Start-XV vorgenommen, und die Schotten werden sie früh verunsichern wollen. Schottland früh in Führung zu gehen, könnte enorm für sie sein, und wir glauben, dass sie das tun, mit einer Quote von 10/11, um nach 20 Minuten zu führen.

So sehen Sie Schottland gegen Wales

Standort : Murrayfield-Stadion.

: Murrayfield-Stadion. Datum (und Uhrzeit: 11. Februar, 16:45.

11. Februar, 16:45. Wie zu sehen: BBC, S4C

