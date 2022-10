Schottland 15 – 16 Australien

Der schottische Halbfinalist Blair Kinghorn verpasste in der letzten Minute einen Elfmeter, um Australien zu besiegen, als die Gastgeber eine 16:15-Niederlage hinnehmen mussten

Blair Kinghorn verpasste in letzter Minute eine Elfmeterchance für Schottland, Australien in ihrem Eröffnungstest im Herbst in Murrayfield zu schlagen, als die Wallabies einen 16-15-Sieg errangen.

In einer von Australien dominierten ersten Halbzeit erzielte Schottland das erste Tor, als Außenverteidiger Ollie Smith nach 11 Minuten nach guter Arbeit von Center Sione Tuipulotu und Fly-Half Kinghorn – letzterer startete anstelle des ausgelassenen Finn Russell – eintrat und abtauchte.

Der australische Halbzeitführer Bernard Foley schlug mit zwei Elfmetern zurück und sicherte sich zur Halbzeit eine knappe 6:5-Führung, als die Wallabies im Achtelfinale der Gastgeber fünf Turnovers gegen Schottland kassierten und ihre Überlegenheit nicht nutzen konnten.

Schottland – Versuche: Smith (11), Kinghorn (43). Nachteile: Kinghorn (44). Stifte: Kinghorn (54). Gelbe Karten: Jung (56). Australien – Versuche: Pantoffel (61). Nachteile: Foley (62). Stifte: Foley (16, 40+1, 71).

Kinghorn traf zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem hervorragenden Konterversuch und fügte dann einen Elfmeter für eine Neun-Punkte-Führung hinzu, aber ein Sündenfall für den schottischen Ersatzspieler Glen Young aus der zweiten Reihe – der glücklicherweise eine Rote Karte vermeiden konnte – sah Australien kommt wieder hinein.

Wallabies-Skipper und Loosehead James Slipper schlug mit Young aus dem Park für Australiens einzigen Versuch, bevor Foley in den letzten 10 Minuten einen Elfmeter hinzufügte, als die Gäste den knappsten aller Siege festhielten.

Da das Spiel außerhalb des internationalen Fensters stattfand, bestand der Scotland XV ausschließlich aus Spielern aus Edinburgh und Glasgow. Flanker Jamie Ritchie, 26, war zum ersten Mal Kapitän der Mannschaft, seit letzte Woche bekannt gegeben wurde, dass er Stuart Hogg als Skipper ersetzen würde.

Australien kam unter Druck nach Edinburgh, nachdem es nur drei seiner letzten 12 Spiele gewonnen hatte, während es auch jedes seiner letzten drei Duelle mit den Schotten verloren hatte.

Die Wallabies begannen glänzend und bedrohten in den ersten 10 Minuten mehr als einmal die Versuchslinie der Gastgeber.

Schottlands Schlagzeilen zum Team sahen, dass Spielmacher Finn Russell aus dem gesamten Herbstkader gestrichen wurde und Edinburghs Blair Kinghorn im Trikot mit der Nummer 10 startete. Flanker Jamie Ritchie war Kapitän der Mannschaft, während Stuart Hogg von Exeter – der für dieses Spiel fehlt – des Kapitäns enthoben wurde. Ollie Smith startete bei seinem zweiten Länderspiel als Außenverteidiger. Für Australien kehrte Openside-Flanker Michael Hooper zum ersten Mal seit seinem Rücktritt vom Sport im Juli wegen seiner psychischen Gesundheit zurück und verpasste die Rugby-Meisterschaft 2022. Außenverteidiger Tom Banks, Center Hunter Paisami, Scrum-Half Tate McDermott und Lock Nick Frost kehrten zurück.

Aber es war Schottland, das den Durchbruch schaffte, als Glasgows Außenverteidiger Smith, der auch zum ersten Mal in Murrayfield auftrat, einen schönen Abwurf von Kinghorn erhielt und an einigen Gegnern vorbeischoss, bevor er den Ball links neben den Pfosten pflanzte.

Es gab hörbares Stöhnen von der Heimunterstützung, als Kinghorn seinen Umwandlungsversuch aus einer scheinbar perfekt kickbaren Position verschmähte.

Schottlands Außenverteidiger Ollie Smith kam gegen den Spielverlauf mit dem Eröffnungsergebnis rüber

Dies ermöglichte es den Wallabies, den Rückstand in der 15. Minute auf nur zwei Punkte zu reduzieren, als Foley einen Elfmeter aus zentraler Position trat, nachdem Ritchie bei der Panne bestraft worden war.

Schottland hätte seine Führung in der 27. Minute ausbauen müssen, als Kinghorn Tuipulotu einen großartigen Pass nach rechts ausspielte, aber der Glasgower Center ließ den Ball fallen, als er kurz davor stand, über die Linie zu schießen.

In der folgenden Spielphase schafften es die Schotten nach anhaltendem Druck vor den australischen Pfosten zwar irgendwie nicht über die Linie, aber die Gäste hielten den Ball super hoch.

Die Schotten mussten diese Momente der Verschwendung bereuen, als ein weiterer Foley-Elfmeter aus 30 Metern kurz vor der Pause Australien in Führung brachte, nachdem Dave Cherry sich nicht wegrollen konnte.

Bernard Foley landete drei Strafen und eine Umwandlung, um das Spiel für die Wallabies zu gewinnen

Aber drei Minuten nach dem Neustart gingen die Schotten wieder in Führung, als Kinghorn, der aufgrund der Einnahme von Russells Platz unter Beobachtung stand, einen losen Ball in seiner eigenen Hälfte ergriff, ihn hinter die Verteidigung der Wallabies trat und weiter raste es selbst, bevor er es wieder nach vorne kickt, es direkt vor der Linie einsammelt und fröhlich zu einem großartigen Solo-Touchdown springt.

Kinghorn erzielte einen hervorragenden Konterversuch, um Schottland früh in der zweiten Halbzeit in Führung zu bringen

Diesmal machte die Nummer 10 aus Edinburgh keinen Fehler bei der Verwandlung und baute die Führung Schottlands in der 54. Minute mit einem Elfmeter auf neun Punkte aus.

Kinghorn brachte Schottland kurz vor dem letzten Viertel mit neun Punkten in Führung

Die Gastgeber zeigten sich in der Überzahl und bereit, die Wallabies ins Schwert zu schlagen, aber ihr Schwung wurde in der 56. Minute gestoppt, als Young nach einer TMO-Überprüfung während eines vielversprechenden schottischen Angriffs wegen eines illegalen Eintritts in die Sündenfalle geschickt wurde.

Nach einer Stunde, inmitten einer Reihe von Auswechslungen, wurde Jack Dempsey, der zwischen 2017 und 2019 14 Länderspiele für Australien bestritt, für sein Schottland-Debüt vorgestellt, der in Sydney geborene Glasgower Flanker, der von einer kürzlichen Änderung der Zulassungsregeln von World Rugby profitieren konnte Treue zu wechseln.

Innerhalb von Sekunden machten die Wallabies jedoch ihre Extra-Mann-Zählung, als Kapitän Slipper rechts vorbei drängte und Foley erneut verwandelte, was die Gäste auf zwei Punkte zurückbrachte.

Der australische Skipper James Slipper erzielte seinen einzigen Versuch und wurde zum Spieler des Spiels ernannt

Australien ging in der 70. Minute mit einem Elfmeter von Foley in Führung.

Schottland hatte in letzter Minute noch die Chance auf einen Sieg, aber Kinghorns Elfmeter ging quälend am Tor vorbei.

Was kommt als nächstes?

Gregor Townsends Schottland empfängt Fidschi in Murrayfield am kommenden Samstag, dem 5. November, um 13 Uhr (GMT) zum Auftakt für das zweite ihrer vier Herbst-Länderspiele in diesem Testfenster.

Schottlands Herbst-Länderspiele Samstag, 29. Oktober Schottland 15-16 Australien 17:30 Uhr Samstag, 5.11 Schottland gegen Fidschi 13 Uhr Sonntag, 13.11 Schottland gegen Neuseeland 14.15 Uhr Samstag, 19.11 Schottland gegen Argentinien 15.15 Uhr

Für Australien stehen Dave Rennie und Co vor schwierigen Aussichten, wenn sie im Stade de France in Paris gegen Frankreich antreten, ebenfalls am Samstag, den 5. November (20:00 Uhr GMT).