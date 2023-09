Das Spiel der Rangers in Aberdeen und Celtics Reise nach St. Johnstone sind die neuesten Spiele der schottischen Premiership, die zur Ausstrahlung ausgewählt wurden Live auf Sky Sports.

Michael Beale wird seine Mannschaft am Sonntag, den 26. November, zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison nach Pittodrie reisen.

Die Sky-Kameras werden auch beim Celtic-Besuch am Sonntag, dem 3. Dezember, im McDiarmid Park sein.

Celtics Spiel gegen Livingston in der Tony Macaroni Arena am Samstag, den 23. September, steht als nächstes auf dem Sky Sports-Programm.

Das Spiel der Rangers in St. Mirren am Sonntag, den 8. Oktober, und ihr Spiel gegen Livingston am Sonntag, den 12. November, stehen ebenfalls im TV-Programm.

Die Sky-Kameras werden am Sonntag, den 22. Oktober, im Tynecastle Stadium sein, wenn Hearts Celtic empfängt.

Das Auswärtsspiel der Scottish Champions in Ross County am Samstag, den 4. November, und ihr Heimspiel gegen Aberdeen am Sonntag, den 12. November, werden ebenfalls gezeigt, während Kilmarnocks Aufeinandertreffen mit den Dons im Rugby Park am Sonntag, den 29. Oktober, vor den Kameras von Sky Sports übertragen wird .

Bestätigte Spiele live auf Sky Sports

Samstag, 23. September

Livingston gegen Celtic, 12.30 Uhr

Sonntag, 8. Oktober

St. Mirren vs. Rangers, 12 Uhr

Sonntag, 22. Oktober

Hearts vs. Celtic, 14.15 Uhr

Sonntag, 29. Oktober

Kilmarnock gegen Aberdeen, 12 Uhr

Samstag, 4. November

Ross County gegen Celtic, 12.30 Uhr

Sonntag, 12. November

Livingston gegen Rangers, 12 Uhr

Celtic gegen Aberdeen, 14.30 Uhr

Sonntag, 26. November

Aberdeen vs. Rangers, 12 Uhr

Sonntag, 3. Dezember

St. Johnstone gegen Celtic, 12 Uhr

Mittwoch, 27. Dezember

Hibernian vs. Hearts, 20 Uhr

Samstag, 30. Dezember

Celtic vs. Rangers, 12.30 Uhr

Wichtige Termine für die Saison 2023/24

Der Schottische Premiership Die Saison begann am Wochenende des 5./6. August, die Winterpause gilt vom 3. Januar bis 19. Januar 2024.

Die erste Runde der Post-Split-Spiele findet am 13./14. April statt, während die reguläre Saison am 18./19. Mai endet.

Das Premiership-Play-off-Finale wird in zwei Spielen ausgetragen Live auf Sky Sportswird die Kampagne am 23. und 26. Mai beenden.

Der Meisterschaft, Liga Eins Und Liga Zwei Die Saisons begannen ebenfalls am 5. August und endeten am Wochenende des 3./4. Mai.

Der Viaplay-League-Cup-Finale findet am 17. Dezember statt, während der Termin für die Schottisches Pokalfinale muss noch bestätigt werden.

Der Europa-League-Finale wird am 22. Mai in Dublin gespielt Finale der Europa Conference League wird am 29. Mai in Athen sein und die Champions-League-Finale ist für den 1. Juni im Wembley-Stadion geplant.

