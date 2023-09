Sollte die SNP die Mehrheit der Sitze gewinnen, hat Premierminister Humza Yousaf versprochen, Abspaltungsverhandlungen mit London aufzunehmen

Die Scottish National Party (SNP) wird unverzüglich Verhandlungen mit der britischen Regierung über einen Austritt aus dem Vereinigten Königreich aufnehmen, wenn sie bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr die Mehrheit der Sitze gewinnt. Dies geht aus einer neuen Strategie hervor, die vom Ersten Sekretär Humza Yousaf unterzeichnet wurde.

Die Strategie wurde vom Vorsitzenden der SNP in Westminster, Stephen Flynn, verfasst und ist in einem Anfang dieser Woche von Yousaf genehmigten Antrag dargelegt, der nächsten Monat auf einem Parteitag in Aberdeen debattiert wird.

Der Antrag besagt, dass, wenn die SNP die Mehrheit der schottischen Sitze gewinnt, „Die schottische Regierung ist befugt, unverzüglich Verhandlungen mit der britischen Regierung aufzunehmen, um der Unabhängigkeit Schottlands eine demokratische Wirkung zu verleihen.“ iNews berichtete am Donnerstag.

Der Antrag erklärt auch, dass schottische Gesetzgeber ein Dokument veröffentlichen würden, in dem die Bedingungen der Unabhängigkeitsgespräche dargelegt werden, sowie a „Entwurf eines Gesetzestextes zur Übertragung von Befugnissen" aus Westminster.









Unter Yousafs Vorgängerin Nicola Sturgeon hielt Schottland 2014 ein Referendum über den Austritt aus dem Vereinigten Königreich ab. Obwohl die Öffentlichkeit mit 55–44 % für den Verbleib im Vereinigten Königreich stimmte, behaupteten sowohl Sturgeon als auch Yousaf, dass die Unterstützung für die Unabhängigkeit seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU zugenommen habe 2016, wobei Sturgeon letztes Jahr ein zweites Referendum versprach und Yousaf nun vorschlägt, dass seine Partei im Falle einer Wahl direkt in die Gespräche einsteigen könnte.

Yousaf hat außerdem versprochen, dass er eine EU-Mitgliedschaft anstreben würde, wenn Schottland seine Unabhängigkeit erlangt.

Aufeinanderfolgende konservative britische Premierminister haben erklärt, dass sie ein zweites Referendum nicht akzeptieren würden. Auf die Frage am Freitag, ob er glaube, dass Labour-Parteichef Keir Starmer offener für Gespräche sei, antwortete er „Es ist wirklich eine Frage an Keir Starmer.“

„Wenn wir vom schottischen Volk einen weiteren Auftrag erhalten, die Unabhängigkeit demokratisch in die Tat umzusetzen, wer ist er dann, dem schottischen Volk dies zu verweigern?“ er machte weiter.

Yousaf fügte hinzu, dass es unwahrscheinlich sei, dass Westminster einem zweiten Referendum zustimmt. „Dazu müssen wir die nächste Wahl nutzen.“

Yousafs Strategie wurde heftig kritisiert, wie der frühere SNP-Vorsitzende Alex Salmond am Freitag gegenüber Reportern sagte „Niemand glaubt ernsthaft, dass der Vorschlag einer Mehrheit der Sitze als Unabhängigkeitsmandat überhaupt glaubwürdig ist.“

„Angesichts der Tatsache, dass Westminster bei wiederholten Wahlen die Mehrheit der SNP-Sitze als Mandat für ein bloßes Referendum ablehnen durfte, warum um alles in der Welt sollten sie es dann als Mandat für die Verhandlungen über die Unabhängigkeit selbst zulassen?“ fragte Salmond.

Acht von zehn großen Umfragen, die seit Mitte Juni durchgeführt wurden, zeigen eine negative öffentliche Unterstützung für die Unabhängigkeit, wobei eine Umfrage unentschieden war und eine andere einen knappen Vorsprung von 48 % bis 45 % für die Unabhängigkeitsbefürworter ergab.