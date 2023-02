Er was veel drama in de Schotse Premiership in een weekend toen de Old Firm hun aandacht richtte op de League Cup-finale.

Ross County domineert het team van de week van deze week na hun nadruk 4-0 overwinning op onderkant Dundee United bracht ze uit de degradatiezone.

Kilmarnock viel terug naar de 11e plaats, maar heeft twee spelers vertegenwoordigd na hun 1-1 gelijkspel met Motherwell bij Rugbypark.

Daarna wordt één Aberdeen-speler opgenomen ze wonnen met 1-0 bij Livingston om naar de top zes te gaan en St Johnstone neemt de laatste plaats in na hun 1-1 gelijk thuis tegen St Mirren.

Hier bekijkt WhoScored.com de vijf best beoordeelde spelers om het Team van de Week te maken…

5. Victor Loturi (Ross County) – 7,98 waardering

Victor Loturi zorgde voor Brophy’s tweede tegen Dundee United





Ross County was de grote winnaar in de Schotse Premiership toen ze Dundee United met 4-0 versloegen op eigen terrein. Victor Loturi speelt op het middenveld met een WhoScored.com-score van 7,98 op zaterdag toen hij de assist leverde voor Eamonn Brophy’s tweede in de 70e minuut. Die assist kwam van een van de drie sleutelpasses, terwijl een extra twee dribbels een solide optreden van Loturi afdekten.

4. Jordan White (Ross County) – 8,02 waardering

Jordan White scoorde de derde plaats van Ross County





Jordan White bleef in het Global Energy Stadium en pakte op het uur de derde van Ross County toen een van zijn zes schoten Jack Newman versloeg in het doel van Dundee United. Daarnaast won White ook vijf luchtduels en creëerde hij twee doelpuntenkansen om met een score van 8,02 aan de frontlinie te verschijnen in het Team van de Week.

3. Joe Wright (Kilmarnock) – 8,03 waardering

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Hoogtepunten van de Schotse Premiership-wedstrijd tussen Kilmarnock en Motherwell.



Kilmarnock vertrok kort uit Ross County en gaf zaterdag tegen Motherwell laat toe en hoewel de gastheren teleurgesteld zullen zijn om twee punten te laten liggen, deed Joe Wright nog steeds genoeg om in de beste XI te verschijnen met een score van 8,03. De 28-jarige won 16 luchtduels en was vaak op het juiste moment op de juiste plaats om de druk op het Kilmarnock-doel te verlichten, want hij maakte vijf uithaalacties, drie tackles en één onderschepping om het Team van de Week te worden.

2. Yan Dhanda (Ross County) – 8,48 waardering

Yan Dhanda opende de score voor Ross County



Op weg terug naar Dingwall scoorde Yan Dhanda de tweede van de vier doelpunten van Ross County in hun dominante optreden tegen Dundee United. De 24-jarige zal zich bedroefd voelen dat hij geen assist teruggaf na drie doelpuntenkansen te hebben gecreëerd, terwijl Dhanda na twee gewonnen luchtduels en één succesvolle dribbel een score van 8,48 kreeg.

1. Eamonn Brophy (Ross County) – 10,0 waardering

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Hoogtepunten van de Schotse Premiership-wedstrijd tussen Ross County en Dundee United.



Met een perfecte WhoScored.com-score van 10,0 is Ross County-spits Eamonn Brophy de speler van de week in de Schotse Premiership. Brophy was direct betrokken bij alle vier de goals in de klinkende overwinning op Dundee United, waarmee hij de eerste en laatste Ross County-goals van de middag scoorde. De brace kwam uit vijf schoten, terwijl twee assists kwamen uit twee belangrijke passes toen de 26-jarige een gedenkwaardige prestatie neerzette voor de thuisfans.