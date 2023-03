Schotland heeft Doug Watson aangesteld als hun interim-hoofdtrainer voorafgaand aan de kwalificatietoernooien voor de volgende 50 en 20-over World Cups.

Watson, die momenteel hoofdtrainer mannelijke prestaties is bij de Nieuw-Zeelandse thuisploeg Auckland Aces, begint zijn rol bij Schotland op 8 april en heeft een contract tot 31 juli.

Schotland zal in juni en juli deelnemen aan de 50-over World Cup Qualifier in Zimbabwe, terwijl ze proberen een plek te verdienen in het hoofdtoernooi in India in oktober en november.

De ploeg van Watson zal dan de T20 World Cup Europe Qualifier in juli in Edinburgh organiseren, waarin de twee beste teams de T20 World Cup 2024 in de VS en West-Indië zullen bereiken.

Watson, die het roer heeft overgenomen na het vertrek van voormalig hoofdcoach Shane Burger naar de staf van Somerset, zei: “Ik ben iedereen bij Auckland Cricket erg dankbaar dat ze me deze kans bij Cricket Scotland hebben laten nastreven.

“Het is een geweldige kans voor mij om een ​​ander land te coachen, en de mannen van Schotland hebben het de afgelopen vier jaar heel goed gedaan.

“Ik kijk er naar uit om het geweldige werk dat Shane Burger hier heeft verzet voort te zetten en verder te ontwikkelen. Ik ken Shane goed, hij heeft heel hard gewerkt om Schotland te helpen waar ze nu zijn.

“Ik weet dat het duidelijk een korte periode is dat ik de leiding zal hebben, maar er komen twee grote toernooien aan die zwaar voor ons zullen zijn, vooral de Cricket World Cup Qualifier.

“Maar het is ook een spannende tijd – ik kijk er naar uit en het wordt leuk.”

Watson was hoofdcoach van Namibië tussen 2012 en 2015, terwijl hij onder meer werkte met Mumbai-indianen in de Indian Premier League en diende als de batting-coach van Nieuw-Zeeland tijdens hun recente 1-1 Test-serie gelijkspel thuis tegen Engeland.