De huidige trend naar onhoudbare groei in Beieren vorige week: In twee openstaande zaken bekritiseren we zowel grote externe verenigingen van het veto van minister-president Markus Söder (CSU) – als de aanstelling van de minister van Cultuur Anna Stolz (Freie Wähler).

Deze Elternvertreter begrijpen „ausdrücklich“, dat de minister van Cultuur in de „langste überfällige Discussie über de Prüfungskultur angestoßen“ habe en de Dialog suche heeft, schrijft Birgit Bretthauer, Vorsitzende der Landeselternvereinigung der Gymnasien. Een verdere uitleg van de Staatskanselarij is onopvallend: „Wir fordern, we moeten dus vooruitgang boeken in de zin van een nieuwbouwproces en niet vanwege een verordening die erachter zit.“

Martin Löwe, Vorsitzender des Bayerischen Elternverbandes (BEV), schlug einen schärferen Ton an: Soder habe mit seiner Aussage “unser Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaat abermals schwer damage”. Bovendien is sindsdien de “nieuwe dialoogstijl” van de minister van Cultuur vastgelegd. Die zijn gevallen, schreibt Löwe, een „überjahrzehnte angehäuften Reformstau in der Bildungspolitik anzugehen“ en gezamenlijke oplossingen voor meer Bildungsqualität zu vinden. “Deze inspanningen zullen met deze interventie succes hebben”, zei hij in de Richtlijnen van de Ministerpresidenten. Met rust en stilte omwille van politiek begrip en engagement.

Met de hulp van „deze uitbreidbare natuurlijke“ Markus Söder is in de CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz kürzlich dat Ankündigung der Kultusministerin vom Tisch gewischt, in diesem Schuljahr die Prüfungsformate im Dialog mit der Schulfamilie überdenken zu wollen und dabei zu discuteren, inwiefern Leistungsnachweise angekundigt sein sollen“.

Die Lerarenverenigingen hebben prompt hun Unmut Luft gemacht, van Machtworten und Schnellschüssen Soders aus Unwissenheit war die Rede. Er is geen man in het culturele ministerie die geïnteresseerd is en zich bezighoudt met communicatie, maar eerder met het planten van de Dialog in de Prüfungsformaten, wat niet de ziel is van de Exen abzuschaffen. Er wordt gezegd dat „ik meer dan tevreden ben met de unieke Frage nach der Ankündigung von Stegreifaufgaben“. Dit betekent dat de nieuwe scholen in Beieren van elkaar kunnen worden gescheiden, en deze tests met betrekking tot het materiaal van de twee scholen kunnen worden verwacht of niet. En vaak ook dat.

De Staatskanselarij heeft geen commentaar gegeven op de Brief van de Elternverbände am Dienstag. Dit opent Briefen beziehe man grundsätzlich keine Stellung, hieß es.