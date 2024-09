Heim Menschen

Aus: Jonas Erbas

Stefan Raabs Comeback-Show bei RTL+ beginnt mit technischen Pannen. Viele Zuschauer sind frustriert und wütend zugleich.

Köln – Nur wenige Tage nach seinem sensationellen Boxkampf gegen Regina Halmich (47) kehrte Stefan Raab (57) auf die Bildschirme zurück – allerdings nicht im Fernsehen, sondern beim Streamingdienst RTL+. Doch der Start seiner neuen Show am Mittwochabend (18. September) verlief für einige Abonnenten deutlich weniger erfreulich als erwartet.

Frust über Stefan Raabs neue Show: Der Stream bei RTL+ hängt

Obwohl alles für einen unterhaltsamen Abend vorbereitet war, lief eines nicht wie geplant. Spaß versprach das Ganze aber allemal: Für seine neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ hatte der Entertainer die legendäre „TV total“-Hausband in den Kölner Sender geholt. Entsprechend nostalgisch war der Beginn der Show: Raab sang – gemeinsam mit seinen langjährigen Mitmusikern – seinen neuen Hit „Pa aufs Maul“ und sorgte anschließend eine gute halbe Stunde lang mit allerlei Witzen und Sprüchen für reichlich Lacher.

Von dieser ausgelassenen Stimmung bekamen manche Zuschauer allerdings nichts mit. Das Interesse an Stefan Raabs neuer Show war so groß, dass der Streaming-Anbieter zeitweise überlastet schien. Bei vielen Fans stürzte der Stream immer wieder ab, auch die Bildqualität war unbefriedigend. Bei manchen wollte die Sendung gar nicht erst starten. „Hat noch jemand Probleme mit dem Stream?“ oder „Unsere Übertragung stürzt ab, stürzt sie bei euch auch ab?“, fragten mehrere RTL+-User hilfesuchend auf Instagram. Manche schienen die Hoffnung bereits aufgegeben zu haben: „Wenn das so läuft, habe ich die Nase voll“, lautete ein Kommentar.

Technische Probleme verderben vielen Zuschauern den Spaß an Stefan Raabs neuer Show

Ein ähnliches Bild bot sich auch auf X: „Was ist das denn für ein Mist, RTL+? Zwei Minuten Standbilder, zwei Sekunden Wechselstreams. Und jetzt geht nichts mehr. Dafür zahle ich nicht nochmal“, klagte ein enttäuschter Zuschauer. Angesichts dieser technischen Probleme sahen sich einige, die bisher noch kein Abo beim Streaminganbieter abgeschlossen hatten, in ihrer Entscheidung bestärkt: „Zum Glück habe ich noch nichts bezahlt“, atmete ein User erleichtert auf.

Wer „Mit Stefan Raab gewinnst Du die Million nicht" ohne Unterbrechung schaute, diskutierte allerdings eifrig über die neue Show, die sich wie eine Mischung aus „TV total" und „Schlag den Raab" anfühlte. Dabei gab es unterschiedliche Meinungen. „Raab ist immer noch die Nummer eins", lobte ein Fan, ein anderer widersprach vehement: „Ich habe selten so wenig gelacht." Auch der Kampf vom Samstag sorgte noch für Gesprächsstoff: Im Anschluss daran übte Regina Halmich offene Kritik an Stefan Raab.