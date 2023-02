Schon weit über 11.000 Tote (nd-aktuell.de)

Ein Retter trägt ein neugeborenes Mädchen, nachdem er es aus Trümmern gerettet hat. Bewohner der nordwestsyrischen Stadt entdeckten das schreiende Kind, dessen Mutter unter den Erdbebentrümmern eines fünfstöckigen Wohnhauses entbunden hatte, teilten Angehörige und ein Arzt mit. Foto: picture alliance/dpa/Verified UGC/AP | Nicht im Abspann

Skenderun. Es gibt Geschichten von Rettungen nach endlosen Stunden unter den Trümmern von Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Einer ist der von Serap Ela. Der Fünfjährige wird im Schlafanzug von Helfern in Hatay aus den Trümmern gezogen, wie Videos zeigen. Rettungskräfte fanden außerdem ein vier Monate altes Mädchen zwischen eingestürzten Hauswänden und wickelten es in eine Decke. Für viele andere kommt die Rettung zu spät. Viele Menschen warten seit Tagen auf Hilfe. Viele wissen, wo ihre Verwandten, Freunde oder Nachbarn unter den Trümmern begraben sind und können sie manchmal sogar anrufen oder ihre Stimmen hören.

Der Hashtag #SESVAR wird auf Twitter millionenfach geteilt (bedeutet »Wir hören Stimmen«). Menschen teilen Standorte, bitten um Hilfe. Aber ohne die nötige technische Ausstattung geht es nicht. In der Küstenstadt İskenderun riefen Helfer immer wieder in einen Trümmerhaufen, der einst ein Wohnhaus war: „Kann jemand meine Stimme hören?“ Wenige Meter entfernt haben freiwillige Helfer eine Kette gebildet. Hier hörten sie mehr als 60 Stunden nach dem ersten starken Beben noch Überlebende. „Es hat nicht geschüttelt, es hat einen Pompom gemacht“, sagt Müzeyyen Türker und imitiert einen Presslufthammer, der das Erdbeben meint.

Soldaten verteilten Decken in einem Zeltlager im Zentrum der Stadt. Mindestens 20 Menschen strecken sich die Hände aus, die Menge wird ungeduldig: „Ich habe Kinder“, ruft eine Frau. Auf den Straßen, die zu den verwüsteten Gebieten führen, sind an den Raststätten Helfer zu sehen, oft mit voll beladenen Autos. Einer sagt, er habe sich von Ankara aus auf den Weg gemacht. Er packt Windeln in seinen Transporter, der bereits bis unters Dach beladen ist. Auf den Straßen stehen etliche Lastwagen, oft mit Schildern, auf denen steht: „In Solidarität mit den Erdbebengebieten“.

Betroffene klagen derweil über fehlende oder nur schleppende Hilfe bei der Bergung der Verschütteten. Der türkische Oppositionsführer warf Präsident Recep Tayyip Erdoğan persönlich Versagen vor. „Wenn irgendjemand für diesen Vorgang hauptverantwortlich ist, dann Erdoğan“, sagte Kemal Kılıçdaroğlu, Vorsitzender der größten Oppositionspartei CHP. Erdoğan hat es während seiner 20-jährigen Regierungszeit versäumt, das Land auf ein solches Erdbeben vorzubereiten.

Bei einem Besuch in den Erdbebengebieten räumte der Präsident ein, dass es am ersten Tag Probleme bei der Bergung gegeben habe. Aber vom zweiten Tag an könne die Situation bewältigt werden, sagte er in Kahramanmaraş. Als einer der Gründe für die vielen eingestürzten Häuser wird vielerorts Pfusch beim Bauen diskutiert.

Jesco Weickert von der Welthungerhilfe erlebte das Erdbeben in Gaziantep, Türkei. Noch stecken er und sein Team in den Knochen, an den Alltag ist derzeit kaum zu denken. Viele Kollegen waren geschockt, schliefen in Autos und trauten sich nicht mehr in ihre Häuser. Immer wieder fällt der Strom aus und es gibt kein Gas. »Auch hier sind die Schäden an der Infrastruktur massiv. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis alles repariert ist“, sagt Weickert.

Die Regierung bezeichnete das Erdbeben als eine der schlimmsten Katastrophen der letzten Jahrzehnte und kündigte an, alle verfügbaren Mittel zu mobilisieren. Allein in der Türkei wurden mindestens 9.057 Menschen getötet und rund 53.000 verletzt. Aus Syrien wurden 2.662 Todesfälle gemeldet.

Trotz dieser Katastrophe bombardierte die Türkei in der Nacht von Montag auf Dienstag kurdische Gebiete in Nordsyrien, wie die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) am Dienstag kritisierte. „Die Türkei hat gegen Mitternacht das vom Erdbeben betroffene Gebiet um Tal Rifaat angegriffen“, sagte GfbV-Nahostexperte Kamal Sido. Dort, nördlich von Aleppo, fanden kurdische Flüchtlinge aus der Region Efrîn Zuflucht. „Es ist skandalös, dass ein Nato-Staat eine humanitäre Katastrophe vorsätzlich verschlimmert. Von anderen Nato-Staaten kommt kein Wort der Kritik.« Die Selbstverwaltung Nordostsyriens bestätigte die Bombardierung. „Wir verurteilen die Angriffe der Türkei aufs Schärfste. Sie befinden sich in einer Situation, in der viele Menschen durch das Erdbeben bereits alles verloren haben“, erklärte Khaled Davrisch, Vertreter der Selbstverwaltung in Deutschland.

Auch Linkspartei-Chefin Janine Wissler kritisierte die Türkei: „Das Vorgehen von Erdoğan ist menschenverachtend und kriminell.“ Sie wies darauf hin, dass sich im bombardierten Gebiet ein Flüchtlingslager befinde und forderte Syrien und die Türkei auf, die Grenze zu öffnen, »um grenzüberschreitende Hilfe zu ermöglichen. Bislang sind am dritten Tag nach dem ersten Beben noch nicht alle Orte von Rettungskräften erreicht worden. Die Zustände sind dramatisch und die Überlebenschancen der Verschütteten sinken stündlich.«dpa/nd