Scholz warnt vor „Überbieten der Konkurrenz“ in der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Entscheidung über Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine zur Besonnenheit in der Debatte über weitere Waffenlieferungen aufgerufen. Er warne davor, „sich in einen ständigen Überbietungswettbewerb bei Waffensystemen einzulassen“, sagte Scholz dem „Tagesspiegel“ (Sonntagausgabe) mit Blick auf Forderungen, die Ukraine nun auch mit Kampfjets zu versorgen. „Wenn in Deutschland die nächste Debatte beginnt, sobald eine Entscheidung gefallen ist, sieht das nicht sehr seriös aus und erschüttert das Vertrauen der Bürger in staatliche Entscheidungen.“