Scholz vor G20-Gipfel – „Putin soll nach Indonesien kommen“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor der Abreise nach Asien (Picture Alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es wäre gut gewesen, wenn Putin nach Bali gegangen wäre, sagte Scholz bei seinem Besuch in Vietnam. Vermutlich wird er aber nicht dabei sein, denn sonst hätte er sich all den Fragen und der ganzen Kritik stellen müssen, die von vielen Ländern der Welt geäußert wurden. Er glaube nicht, dass Putin seine Meinung in letzter Minute ändern werde, fügte die Kanzlerin hinzu. Nach aktuellem Stand wird der russische Machthaber auf dem am Dienstag beginnenden G20-Gipfel von seinem Außenminister Lawrow vertreten.

Scholz betonte, die Abwesenheit Putins werde andere Länder nicht daran hindern, Russlands Angriffskrieg zu kritisieren.

Zusätzliche Information

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie eine Übersicht über die neuesten Entwicklungen, die wir regelmäßig aktualisieren.

Diese Botschaft wurde am 14.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.