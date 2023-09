Der französische Autobauer Renault hofft auf eine Bewertung von bis zu zehn Milliarden Euro, wenn seine Elektrofahrzeugsparte Ampere an die Börse geht. Ampere könnte „acht, neun, zehn Milliarden“ Euro wert sein, wenn es nächstes Jahr auf den Markt kommt, sagte Renault-Chef Luca de Meo einem Bericht vom Dienstag zufolge auf der IAA in München der „Financial Times“. Renault strebt weiterhin einen Börsengang von Ampere im Frühjahr an, sofern die Marktbedingungen dies zulassen, bestätigte de Meo am Montag gegenüber Reuters.

Zu einer möglichen Bewertung der Elektrofahrzeugsparte wollte er sich jedoch nicht weiter äußern. „Ich lege den Preis nicht fest. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ein paar Details zu nennen, und das werden wir nächste Woche tun, wir werden nach New York gehen, wir müssen zu den Investoren gehen“, sagte de Meo gegenüber Journalisten. Die Großbank UBS hatte Ampere letzte Woche bei einem Börsengang eine Bewertung von drei bis vier Milliarden Euro beschert.