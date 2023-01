Scholz verdoppelt Kampfjet-Ablehnung für die Ukraine – POLITICO

Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte seine Ablehnung der Forderungen Kiews, die Ukraine mit Kampfflugzeugen zu beliefern, nachdem Berlin die Zusage zur Entsendung von Kampfpanzern getroffen hatte.

„Die Frage nach Kampfflugzeugen stellt sich überhaupt nicht“, sagte Scholz in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem Tagesspiegel. „Ich kann nur davon abraten, sich bei Waffensystemen in einen ständigen Wettstreit zu überbieten.“

Seine Kommentare kommen, nachdem ein hochrangiger ukrainischer Beamter am Samstag sagte, dass Kiew und seine westlichen Verbündeten in „beschleunigten“ Gesprächen über die mögliche Entsendung von Militärflugzeugen sowie Langstreckenraketen zur Bekämpfung der Invasion durch Russland verwickelt seien.

Scholz schloss vergangene Woche die Bereitstellung von Kampfjets aus und verwies auf die Notwendigkeit, eine weitere militärische Eskalation zu verhindern. „Es wird keine Lieferungen von Kampfflugzeugen in die Ukraine geben“, sagte er am Mittwoch, kurz nachdem Deutschland und die USA vereinbart hatten, fortschrittliche Panzer für Kiews Kriegsanstrengungen bereitzustellen.

Die Ukraine erneuerte ihre Anfrage nach den Kampfflugzeugen fast unmittelbar nach der Ankündigung der Panzer durch Berlin und Washington. Berlin sagte, Deutschland und seine europäischen Verbündeten würden etwa 80 Leopard-2-Panzer schicken.

„Wenn, sobald eine Entscheidung gefallen ist, die nächste Debatte in Deutschland losgeht, sieht das nicht sehr seriös aus und erschüttert das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Regierungsentscheidungen“, sagte Scholz dem Tagesspiegel. „Solche Debatten sollten nicht aus Gründen der innenpolitischen Profilierung geführt werden. Mir ist jetzt wichtig, dass all diejenigen, die ihre Absicht angekündigt haben, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern, dies auch tun“, sagte er.

Mykhailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagte am Samstag, Kiew sei in Gesprächen mit Verbündeten über Flugzeuge, einige Partner hätten jedoch eine „konservative“ Haltung zu Waffenlieferungen. Ohne Namen von Partnern zu nennen, sagte er, diese Haltung sei „auf Angst vor Veränderungen in der internationalen Architektur zurückzuführen“.

Hans von der Burchard hat zu diesem Bericht beigetragen.