Scholz und Macron einigen sich auf Widerstand gegen US-Pläne – Politico — RT World News

Berichten zufolge halten die deutschen und französischen Staats- und Regierungschefs Washingtons geplantes Anreizsystem für ausländische Investoren für unlauteren Wettbewerb

Berichten zufolge haben sich die Staats- und Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs darauf geeinigt, dass sich die EU an den USA rächen muss, wenn sie geplante Steuersenkungen und Energievorteile durchführt, die darauf abzielen, Unternehmen zu ermutigen, ihre Produktion in die Staaten zu verlagern. Die Nachrichten-Website Politico behauptete am Donnerstag, Olaf Scholz und Emmanuel Macron seien beide besorgt über das Inflationsbekämpfungsgesetz der Biden-Regierung, das ihrer Meinung nach „protektionistisch.”

Berichten zufolge wurde die Angelegenheit am Tag zuvor bei ihrem Mittagessen in Paris besprochen. Laut der Verkaufsstelle unter Berufung auf „Leute, die mit ihren Diskussionen vertraut sind,“ Die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident waren sich einig, dass der von der Biden-Regierung angekündigte staatliche Subventionsplan einen unlauteren Wettbewerb darstellen würde und nicht unbeantwortet bleiben sollte.

Politico stellte fest, dass ihre Einigung trotz Meinungsverschiedenheiten zwischen Scholz und Macron zu anderen wichtigen Themen, einschließlich Energie und Verteidigung, zustande kam.

Um den Plänen Washingtons entgegenzuwirken, einigten sich Paris und Berlin Berichten zufolge darauf, ähnliche EU-weite Anreizsysteme für Unternehmen vorzuschlagen.









Wenn die Maßnahme jedoch umgesetzt wird, besteht die Gefahr, dass ein Handelskrieg zwischen dem Block und den USA ausgelöst wird, heißt es in dem Artikel.

Macron trat am Mittwochabend im Fernsehsender France 2 auf und forderte eine „Kaufen Sie European Act wie die Amerikaner,“ und fügte hinzu, dass die EU „Reservieren [our subsidies] für unsere europäischen Hersteller.”

„[Scholz and I] haben eine echte Konvergenz, um das Thema voranzutreiben, wir hatten ein sehr gutes Gespräch“, fügte Macron hinzu.

Allerdings planen die beiden europäischen Machtzentren laut Politico noch nicht, in den Konfrontationsmodus zu wechseln, und würden es vorziehen, am Verhandlungstisch einen Kompromiss mit den USA zu finden.

Dem Artikel zufolge könnte dies durch die „EU-US Taskforce on the Inflation Reduction Act“ geschehen, die am Dienstag während eines Treffens zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater der USA, Mike Pyle, eingerichtet wurde.

Darüber hinaus findet am kommenden Montag in Prag ein informelles Treffen der EU-Handelsminister statt, an dem auch die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai teilnehmen wird.