Scholz und Erdogan besuchen keine Länderspiele

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Bundeskanzler Olaf Scholz werden dem gemeinsamen Spiel der beiden Fußballnationalmannschaften am 18. November nicht beiwohnen. Das Kanzleramt hat einen entsprechenden Bericht der FAS dementiert.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte: „Im Kanzleramt gab es zu keinem Zeitpunkt Überlegungen, dass die Kanzlerin an diesem Spiel teilnehmen würde.“

Der Bericht der Sonntagszeitung basierte auf einer türkischen Quelle, die direkt an der Planung des Besuchs von Präsident Erdoğan beteiligt war. Eine deutsche Quelle hatte zudem bestätigt, dass in diplomatischen Kreisen ein gemeinsamer Besuch des Fußballspiels erwartet werde.

Erdoğans Besuch in Berlin wird von seinen Äußerungen zum Angriff der Hamas auf Israel überschattet. Er beschrieb die Terrororganisation als „Gruppe von Befreiern“ und Israel als „Kriegsverbrecher“ und „Schachfigur des Westens“.