Scholz und Boric üben Solidarität (nd-aktuell.de)

In Chile befürchten viele Menschen, dass die Erlöse aus dem Lithiumabbau nicht im Gesundheits- und Bildungssektor landen. Foto: imago/Aton Chile/Marcelo Herández

Wirtschaft vor Menschenrechten: Die Prioritäten beim ersten Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Lateinamerika sind klar. Aber immerhin haben Deutschland und Chile beschlossen, ein Mahnmal zum Gedenken an die Opfer der ehemaligen Sektensiedlung Colonia Dignidad zu errichten. Dafür sprachen sich Scholz und der chilenische Präsident Gabriel Boric am Sonntagabend (Ortszeit) nach einem Treffen in Santiago de Chile aus.

Die Idee, auf dem Gelände knapp 400 Kilometer südlich der chilenischen Hauptstadt ein Mahnmal zu errichten, „hat die Unterstützung unserer Regierung und wir werden uns entsprechend beteiligen“, sagte Scholz, vermied es aber, konkrete Termine zu nennen. Boric dankte der Bundesregierung für ihre Bereitschaft, zur Suche nach der Wahrheit beizutragen: „Wir unterstützen sie voll und ganz. Der chilenische Staat kämpft unermüdlich für alle Wahrheit und Gerechtigkeit.“ Ein Indiz für die untergeordnete Bedeutung des Themas war das Fehlen der eigentlich dafür zuständigen chilenischen Unterstaatssekretärin für Menschenrechte, Haydee Oberreuter.

Umso wichtiger war der Besuch für die deutsche Wirtschaft. Deutschland ist im Rennen um Rohstoffe und Absatzmärkte in Lateinamerika zurückgefallen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag betonte vor der Reise der Bundeskanzlerin, dass Kooperationen unabdingbar seien, um diese Position auszubauen und wichtige Rohstoffe für die Industrie der Zukunft zu sichern. In Chile und Argentinien befinden sich die weltweit größten Lithiumvorkommen, an deren Abbau die führenden Industrienationen der Welt interessiert sind.

In Buenos Aires, der ersten Station seiner Reise, kündigte Scholz zahlreiche Direktinvestitionen in das Krisenland an. Beide Regierungschefs sprachen von einer baldigen Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Staatengruppe Mercosur, zu der Brasilien und Argentinien gehören. Der argentinische Präsident Alberto Fernández sagte, dass es mit dem Amtsantritt von Luiz Inácio „Lula“ da Silva in Brasilien der richtige Moment sei, solche Projekte wieder zu starten.

In Chile wurden zwei Erklärungen für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit im Bergbau unterzeichnet: eine zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem chilenischen Bergbauministerium zu einer deutsch-chilenischen Partnerschaft für Bergbau, Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft; ein zweiter über die Kooperation zwischen der Hamburger Kupferraffinerie Aurubis und der staatlichen chilenischen Kupfermine Codelco.

Bundeskanzler Scholz betonte, dass Verträge auf Augenhöhe geschlossen werden sollten. Ziel seiner Politik ist es, die Herkunftsländer der Rohstoffe an den Einnahmen zu beteiligen. Es ist unverständlich, dass einige der ersten Verarbeitungsschritte in den rohstoffproduzierenden Ländern gar nicht erst durchgeführt werden.

Künftig sollen Argentinien und Chile die Produktion von sogenanntem grünem Wasserstoff ausbauen, der später nach Europa exportiert werden soll. In Argentinien versprach Präsident Fernández baldige Gasexporte aus dem ökologisch äußerst bedenklichen Fracking der Ölschieferlagerstätte Vaca Muerta in Patagonien. Scholz lobte derweil die aktuelle Testproduktion von synthetischen E-Fuels von Porsche und Siemens im Süden Chiles, dem chilenischen Patagonien.

Menschenrechte waren auf der Reise der Kanzlerin symbolisch allgegenwärtig. In Argentinien besuchte Olaf Scholz während der Militärdiktatur in Argentinien die Gedenkstätte »Parque de la Memoria« und traf sich mit Vertretern der Menschenrechtsorganisation »Großmütter der Plaza de Mayo« und der »Vertreterin der Angehörigen verschwundener politischer Gefangener« ( 1976-83).

Das von der Deutsch-Chilenischen Handelskammer organisierte Wirtschaftstreffen mit Scholz am 30. Januar in Santiago de Chile zeigte, wie eng die Bindungen zu den Nutznießern der damaligen Militärdiktaturen noch immer sind. Das Treffen fand im Firmengebäude von Tánica statt. Die in der Immobilienbranche, im Tourismus und in der Hotellerie tätige Unternehmensgruppe, die bis 2019 Empresas Transoceánica hieß, wurde 1954 von dem Deutschen Wilhelm Schiess gegründet, der 1948 nach Chile auswanderte. Schiess hatte gute Verbindungen zu die Militärdiktatur der Pinochet-Ära von 1973 bis 1990. Sein Sohn Christoph Schiess, der die Geschäfte 1998 übernahm, unterstützte die Kandidatur der rechtsextremen Constanza Hube von der neoliberalen Denkfabrik Libertad y Desarrollo (Freiheit und Entwicklung).

Die Rolle ehemaliger Unterstützer der chilenischen Militärdiktatur wurde erst von Präsident Boric angesprochen. Ohne Namen zu nennen, sagte er, es sei besorgniserregend, dass Organisationen wie Colonia Dignidad von Persönlichkeiten unterstützt würden, die weiterhin in der Politik aktiv seien. Nach dem Treffen in Tánica machte sich Olaf Scholz auf den Weg nach Brasília, der letzten Station seiner Reise durch Südamerika.