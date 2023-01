Scholz über neuen Verteidigungsminister: Pistorius ist jemand, „der mit der Truppe arbeiten kann“

Stand: 17.01.2023 14:23 Uhr

Der neue Verteidigungsminister Pistorius bringt Erfahrung, Ruhe und Stärke mit. Deshalb habe er ihn gewählt, erklärte Bundeskanzler Scholz. Pistorius selbst versprach Reformen, die er gemeinsam mit den Soldaten umsetzen wollte.

Olaf Scholz ließ sich tagelang Zeit – heute stellte die Bundeskanzlerin den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius als neuen Verteidigungsminister vor. In einer Erklärung sagte Scholz: „Boris Pistorius ist nicht nur ein Freund und ein guter Politiker, er hat auch viel Erfahrung in der Sicherheitspolitik.“ Der Niedersachse hätte die nötige Kraft und Ruhe, die man angesichts der Zeitwende braucht.

Scholz sagte weiter, er sei überzeugt, dass die Bundeswehr mit Pistorius gut auskommen werde. Er sei jemand, „der bei der Truppe arbeiten kann und den die Soldaten sehr mögen werden“. Deshalb ist er sehr dankbar, dass Pistorius zu der Aufgabe Ja gesagt hat.

„Eine außerordentlich große Ehre“

Kurz vor der Aussage von Bundeskanzler Scholz machte Pistorius eine Aussage. Die Ernennung zum Verteidigungsminister sei „eine extrem große Ehre“. „Ich weiß, wie wichtig die Aufgabe ist“, sagte er. „Mir ist es wichtig, die Soldaten sehr eng einzubinden und mitzunehmen.“ Wann immer es nötig ist, wird er vor ihr stehen.

Wie Bundeskanzler Scholz dankte auch Pistorius der scheidenden Ministerin Christine Lambrecht. Sie haben den Auftakt zum notwendigen Umbau der Bundeswehr gegeben.

„Er kennt die Truppe aus eigener Erfahrung“, sagt Moritz Rödle, ARD Berlin, zum künftigen Verteidigungsminister Pistorius Tagesschau 12:00 Uhr, 17.1.2023

Gut vernetzt in der SPD

Pistorius ist seit 2013 niedersächsischer Innen- und Sportminister, vor wenigen Monaten hat seine dritte Amtszeit begonnen. Davor war er von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister von Osnabrück. Auch wenn er stets in Niedersachsen blieb, war er in Wahlkämpfen und Koalitionsverhandlungen auch an der innenpolitischen Positionierung der Bundes-SPD beteiligt.

Der Jurist gilt als gut vernetzt in der SPD und als Minister für den schwierigen Job des Verteidigungsministers. Pistorius hat sich in den vergangenen Jahren bei den Innenministern von Bund und Ländern einen Namen als kenntnisreicher Fachpolitiker gemacht.

Immer wieder wurden ihm Ambitionen auf ein politisches Amt auf Bundesebene nachgesagt. So gab es Gerüchte, er könne Bundesinnenminister werden, wenn Nancy Faeser als Spitzenkandidatin der SPD bei der Landtagswahl in Hessen antritt.

Lindner gratuliert seinem „neuen Kabinettskollegen“

Finanzminister Christian Lindner gratulierte Pistorius zu seinem neuen Amt. In einem Tweet sprach der FDP-Chef von seinem „neuen Kabinettskollegen Boris Pistorius“. „Vor uns liegt eine große Aufgabe, insbesondere bei der Umsetzung des Sondervermögens“, schrieb er. Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Verteidigungsministerium.

Kritik an der Entscheidung kommt von der Union. „Der Bundeskanzler zeigt, dass er seine eigene Wende nicht ernst nimmt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul. „Auch hier spielen Expertise und Erfahrung mit der Bundeswehr keine Rolle“, kritisierte er. Die Personalie sei eine „Besetzung aus der B-Mannschaft“. Damit hatte Bundeskanzler Scholz „eine echte Überraschung. Leider keine gute.“

Um die Bundeswehr voranzubringen, brauche es laut dem CDU-Politiker nicht nur Geld, sondern auch Expertise. „Boris Pistorius wird angesichts der Situation keine 100 Tage Training absolvieren können“, betonte Wadephul. Wadephul kündigte an, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion biete eine Zusammenarbeit mit dem neuen Minister an, werde seine Arbeit aber kritisch verfolgen.

Donnerstag erstes Treffen mit US-Kollege

Pistorius steht nun ein Kaltstart im Ministerium bevor, am Donnerstag muss er US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin empfangen.

Mit einem Mann als Lambrecht-Nachfolger gerät die von Scholz eigentlich angestrebte Parität im Bundeskabinett aus dem Gleichgewicht. Bisher haben acht Männer und acht Frauen Ministerposten bekleidet; jetzt würde sich das Verhältnis ohne weitere Änderungen auf neun Männer und sieben Frauen verschieben.