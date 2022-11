Scholz-Trip mit Anne Will: „China hat verheerendes Vergeltungspotenzial“

Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Peking, China will sich am Hamburger Hafen beteiligen. Mit „Anne Will“ streitet der ARD-Gesprächskreis über die Abhängigkeit von der Volksrepublik – jeder weiß, welche enorme Gefahr bereits lauert.

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine sprach Olaf Scholz von einer Zäsur. Nun fliegt die Kanzlerin mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation nach China, wie in den besten Zeiten ihrer Vorgängerin Angela Merkel. Ein falsches Schild zur falschen Zeit am falschen Ort? Bedeutet Scholz‘ Reise zu Deutschlands wichtigstem Handelspartner kurz nach dem KPD-Parteitag – in einem Moment, in dem Peking zunehmend nationalistisch und totalitär regiert, Taiwan offener denn je mit Angriffen und schweren Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimischen Uiguren gedroht hat Minderheit in der westchinesischen Provinz Xinjiang – nur „weiter so“ oder kommt die notwendige Wende in der China-Politik der Bundesregierung?

Die Podiumsdiskussion zur Volksrepublik am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“ ist durchaus umstritten. Als Erster geht Norbert Röttgen. Der Scholz-Kurztrip war kein diplomatischer Erfolg, denn es sei „gut, aber nicht überraschend“, so der CDU-Außenpolitiker, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kritische Worte an Russland bezüglich der Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen gerichtet habe. Vielmehr habe die Kanzlerin „weiteren außenpolitischen Schaden“ angerichtet. Er legte einfach eine „Solo-Reise“ auf den Boden, die ein Signal für „business as usual“ und „wir machen wieder Geschäfte mit China“ aussendete.

„In diesen Zeiten brauchen wir Botschaften“

Die Vertreter der Ampelkoalition sehen das freilich anders. „Die Reise diente der Auseinandersetzung mit kritischen Themen“, erklärt Peter Tschentscher. Der SPD-Bürgermeister von Hamburg ist der Meinung: „Wir brauchen in diesen Zeiten Botschaften und jemand muss die Botschaften hinterlegen.“ Tatsächlich ging Scholz anders als Merkel auf die Menschenrechtslage ein und warnte vor einem Angriff auf Taiwan. Auch Omid Nouripour, Co-Vorsitzender der Grünen, findet es richtig, dass Scholz gefahren ist, denn „es ist immer gut, wenn Regierungschefs reden und Spannungen abbauen“.

Melanie Amann ist „positiv überrascht“ von Chinas Kritik an Russland. Doch der Leiter des Hauptstadtbüros des Magazins „Spiegel“ greift Scholz scharf an, weil der Kanzler „noch nicht weiß, wie er mit China umgehen will und wie er aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit herauskommen will“. Scholz sei „in einer Situation der Ungewissheit“ nach Peking geflogen und habe sich „von der Propaganda instrumentalisieren lassen“. Der Zeitpunkt sei „sehr unglücklich“ gewesen, klagt Amann.

Die Schelte der Kanzlerin bringt die eigentliche Frage der gefährlichen Abhängigkeit Deutschlands von China auf den Tisch – und freut natürlich CDU-Mann Röttgen. Die Bundesregierung zeichne ein „Bild der Zerrissenheit“ und Deutschland habe sich mit der Reise „erpressbar gemacht“. Überhaupt hat der CDU-Mann im Falle eines Pekinger Angriffs auf Taiwan und dem möglichen anschließenden Zusammenbruch des China-Geschäfts einen bösen Verdacht: „Mit der Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben, hat China ein verheerendes Vergeltungspotenzial gegen uns.“ Grünen-Politiker Nouripour lässt das nicht auf sich sitzen und ruft: „In den Merkel-Jahren ist alles gewachsen.“ Röttgen entgegnete, China werde nur etwas erreichen, „wenn wir zustimmen, aber nicht einmal die Koalition stimmt zu, geschweige denn die Regierung mit ihren europäischen Partnern“.

Warnung vor „gefährlichen“ Abhängigkeiten

Denn wenn es um die Gefahr der Abhängigkeit geht, sind sich in der Podiumsdiskussion alle einig. Seit 2016 ist China Deutschlands wichtigster Handelspartner, Importe und Exporte steigen seit Jahren rasant. Doch die deutsche Wirtschaft gilt als weitaus abhängiger von China als umgekehrt. Man müsse „ein klares Zeichen setzen, dass diese Abhängigkeiten gefährlich sind“, sagt Stormy-Annika Mildner, und deshalb hätte Scholz seine Delegation auf der Reise anders zusammenstellen sollen. Als Hauptabhängigkeiten nennt der Außenhandelspolitiker vom Aspen Institute Deutschland, der China auf dem Weg von der Autokratie zur Diktatur sieht, Halbleiter und sogenannte Seltene Erden. Auf letztere Metalle, die für Smartphone-Akkus, Solarmodule (etwa 95 Prozent der Solarzellen in Deutschland stammen aus China) und Elektroautos unverzichtbar sind, hat Peking quasi ein Monopol.

Deutschland sei „in der Zwickmühle“, sagt Mildner: Die Risiken des China-Handels würden immer deutlicher, aber auf der anderen Seite sei unsere Wirtschaft im Tiefflug und die Frage sei, wie viel Diversifizierung sich Deutschland leisten könne. „Das ist, als ob man auf glatter Fahrbahn schon einen Unfall hat und dann noch einmal umdrehen muss“, beschreibt der Experte es so anschaulich wie bedrohlich. Journalist Amann kritisierte daraufhin erneut die Fahrtauglichkeit des Mannes hinter dem Steuer, weil Scholz „keine klare Strategie“ und „keinen Plan, wann und wie weit er aus welchen Abhängigkeiten herauskommen wolle“.

Die Abhängigkeit von China und die Rolle von Scholz wird dieser Tage auch beim Thema der geplanten chinesischen Beteiligung an einem Hamburger Hafenterminal kritisiert. Und wieder flammt der Streit in der Runde auf. „Der Hamburger Hafen ist Teil einer globalen Machtstrategie“, poltert Röttgen, „und ein wichtiger Baustein im globalen Abhängigkeitsgeflecht Chinas.“ Tschentscher, fast persönlich angegriffen, verteidigt „seinen“ Hafen, dessen Betrieb dennoch „zu 100 Prozent bei der Stadt Hamburg und der Terminalgesellschaft“ bleibe. Der Prozess sei normal, China kaufe „null Einfluss auf kritische Infrastrukturen“ und man könne „einen wichtigen nationalen Hafen nicht von dem abkoppeln, was alle anderen in Europa tun“, sagte der Bürgermeister.

Doch genau das sei das Problem, kritisiert Röttgen. China drohte, „ohne den Deal den Verkehr über Hamburg nicht mehr abzuwickeln“, und die Hansestadt lenkte ein. Im Konfliktfall würden die Chinesen zurückkommen und Druck ausüben. Amann vom „Spiegel“ sieht das auch so. China verfolge eine Strategie der maritimen, globalen Dominanz und mit der Beteiligung „hätte jetzt ein Riese einen Zeh in der Tür“. Mit Blick auf Chinas Jahrhundertprojekt „Seidenstraße“ warnt sie: „In zehn Jahren wird er einen Fuß in der Tür haben.“

Hilflosigkeit bei der Frage nach Alternativen

Zeigt Scholz, der den Hafendeal unterstützt und nach China gereist ist, dass sich an der deutschen China-Politik nichts ändern wird? Die Diskussionsrunde mit Talkshow-Moderatorin Anne Will kommt zu keinem Ergebnis. Konkrete Vorschläge, wie Abhängigkeiten minimiert, Menschenrechte bei Produktion und Zwischenprodukten in komplexen Lieferketten, faire Wettbewerbsbedingungen und Chinas Anerkennung des Völkerrechts gegenüber Taiwan eingehalten werden könnten, sucht man ebenfalls vergeblich. Erst im nächsten Jahr will die Bundesregierung eine in Ausarbeitung befindliche China-Strategie vorlegen. Warum dies so spät geschieht, ist sicherlich kritikwürdig.

Zu beanstanden ist auch, und hier macht Wildner noch einen letzten wichtigen Punkt, dass nicht nur die Politik kein gutes Bild von Abhängigkeit vermittelt. Auch „die Wirtschaft“ müsse angegriffen werden, sagt der Außenhandelspolitiker. „Und wir Verbraucher wollten diese Produkte auch.“ Deutsche Schlüsselindustrien, insbesondere die Automobil- und Chemieindustrie, sind nicht nur so eng mit China verbunden wie keine andere, sondern mit BASF und Volkswagen auch in Xinjiang aktiv, wo Peking Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht.

Ob Scholz‘ Wendepunkt die China-Politik erreicht, bleibt abzuwarten. Bei Unternehmen wie BASF ist sie nicht angekommen. Erst im September eröffnete der Chemiekonzern eine neue Mega-Produktionsanlage in der Volksrepublik – für zehn Milliarden Euro die größte Investition in der Geschichte eines deutschen Unternehmens im Land.