Scholz schaltet sich in Streitigkeiten um die Grundsicherung von Kindern ein



exklusiv

Stand: 03.07.2023 19:05 Uhr

Im Streit um die Kindergrundsicherung bestätigt Bundeskanzler Scholz offenbar die Position des Familienministeriums, das ausreichende Haushaltsmittel fordert. Ein entsprechendes Schreiben liegt vor ARD-Hauptstadtstudio Vor.

In den Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung hat sich nun Bundeskanzler Olaf Scholz eingeschaltet. In einem Brief an die Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die ARD-Hauptstadtstudio Liegt ein Gesetz vor, fordert er einen einheitlichen Gesetzentwurf bis Ende August. Im Schreiben ist von einer „beabsichtigten Leistungsverbesserung“ im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung die Rede. Damit bestätigt Scholz offenbar die Position der Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die ausreichende Haushaltsmittel für die Kindergrundsicherung fordert, um den Ansprüchen eines gesellschaftspolitischen Projekts gerecht zu werden.

Scholz fordert Paus außerdem auf, verschiedene Varianten und Alternativen für die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung zu entwickeln, etwa für die Pauschale des Bildungs- und Teilhabepakets. Die Kanzlerin schreibt: „Die Ressortabstimmung sollte dann zeitnah eingeleitet werden, damit Ende August ein Kabinettsbeschluss realisiert werden kann.“

Familienministerium ist genervt

Das Bundesfamilienministerium dürfte sich durch das Schreiben der Kanzlerin bestätigt fühlen. Wenn Sie in den vergangenen Tagen wegen der Haushaltsdiskussionen zur Kindergrundsicherung mit Vertretern des Familienministeriums telefonierten, konnten Sie am Telefon ein genervtes Augenrollen hören. Nein, die Gespräche würden noch andauern. Der endgültige Betrag steht noch nicht fest. Die Wut richtet sich vor allem gegen das Finanzministerium und die FDP. Denn aus ihren Reihen wurde letzte Woche eine Einigung über den Haushalt gemunkelt.

Von dort stammen Zahlen, dass für die Kindergrundsicherung lediglich zwei Milliarden Euro eingeplant sind. Zwölf Milliarden hatte sich die Bundesfamilienministerin einst gewünscht. In einem sind sich Finanz- und Familienministerium zumindest einig: Die zwei Milliarden Euro sind eine Art Notizposten, ein Platzhalter für die Haushaltsplanung ab 2025. Denn von da an soll nach dem Plan des Familienministers die Kindergrundsicherung ausgezahlt werden .

Allerdings interpretieren beide Ministerien den Begriff „Notizposten“ offenbar unterschiedlich. „Wer etwas Neues finanzieren will, muss sagen, woher das Geld kommen soll – also was nicht mehr finanziert werden soll“, sagte Finanzminister Christian Lindner dem „Handelsblatt“. Also im Klartext: Wenn Ministerin Paus mehr Geld für die Kindergrundsicherung will, muss sie sagen, wo sonst noch gespart werden sollte.

Der Brief dürfte die Debatte vorerst beruhigen

Im Familienministerium wird der Begriff Merkposten jedoch eher als Platzhalter und nicht als bindend verstanden. Schließlich handelt es sich nur um eine mittelfristige Planung. Mit den zwei Milliarden Euro wäre eine „angestrebte Leistungssteigerung“, wie der Kanzler in seinem Brief beschreibt, wohl auch nicht umsetzbar.

Gerade nach dem misslungenen Heizungsgesetz könnten die Grünen den gesellschaftspolitischen Erfolg, den sie verbuchen können, gut gebrauchen. Doch mit nur zwei Milliarden Euro für das Projekt wäre der „gesellschaftspolitische“ Anspruch dahin. Dann käme es dem Minimalkompromiss gleich, einer Verwaltungsreform, die die FDP seit Monaten vorantreibt.

Das Ziel: Mehr Menschen dazu bringen, Kindergeld in Anspruch zu nehmen. Denn nur zehn Prozent derjenigen, denen diese 250 Euro zustehen würden, rufen sie tatsächlich ab. Dem Familienministerium hingegen reicht es nicht, nur die Auszahlung des Kindergeldes zu verbessern. Vor zwei Wochen hatte es ein Gespräch zwischen Paus und Lindner mit der Kanzlerin gegeben, doch auch dort kam es nicht zu einer Einigung. Mit dem Schreiben der Kanzlerin dürfte die Diskussion vorerst beendet sein, doch ob das auf Dauer Bestand haben wird, ist unklar.