Der deutsche Bundeskanzler sagt, er wolle sich nicht von Peking „abkoppeln“, sehe aber dennoch kein Problem darin, dass Washington das Sagen habe

Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigte seine Reise nach China in dieser Woche und sagte, er wolle das von seinem Land nicht „entkoppeln“ aus Peking. Andererseits gibt es Hinweise darauf, dass Berlin, wie andere westliche Verbündete, zunehmendem Druck aus Washington ausgesetzt ist, sich der Linie zu beugen.

Während Scholz in China die Bedeutung des Handels mit Peking proklamiert, da die deutsche Wirtschaft darunter leidet, dass die EU ihre Gaslieferungen aus Russland sanktioniert, warnt er auch davor, sich zu sehr auf China zu verlassen. Was aber, wenn man von Washington diktiert wird? Irgendwas darüber, dass das ein Problem ist?

Seine Außenministerin Annalena Baerbock hat kurz vor Scholzs Reise China als unvermeidlichen Partner in einer globalisierten Welt qualifiziert, Peking aber auch gegenüber dem Spiegel gegenüber dem Spiegel „ein Konkurrent und zunehmend ein systemischer Rivale.“ Dasselbe könnte von Washington gesagt werden, das die Europäische Union ermutigt hat, sich selbst in wirtschaftliche Turbulenzen zu sanktionieren, um sie wegen der Ukraine an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu binden. Seltsamerweise kein Wort von Baerbock über die Notwendigkeit, eine angemessene Unabhängigkeit von den USA aufrechtzuerhalten, da es die russische Gasversorgung der EU durch amerikanische Freiheitsmoleküle zum zwei- bis vierfachen Verkaufspreis auf dem US-Binnenmarkt ersetzt.









Es ist nicht so, dass Scholz nicht bewusst wäre, welche Kopfschmerzen die USA Europa bereiten, während die Regierung von US-Präsident Joe Biden angesichts einer drohenden Rezession alle Register zieht. Scholz traf sich vor ein paar Tagen in Paris sogar mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, um die Notwendigkeit zu erörtern, dass beide Staats- und Regierungschefs dem US-Protektionismus und der unfairen Verkippung des globalen Spielfelds durch Unternehmenssteuer- und Energieanreize in einer Zeit entgegentreten müssen, in der die europäische Industrie mit der Zerschlagung zu kämpfen hat Energiekosten und Scholz sieht sich internem Druck von Macron ausgesetzt, damit aufzuhören, Hunderte von Milliarden Euro an Staatshilfen für deutsche Unternehmen zu schaufeln, auf die Gefahr hin, den EU-Markt zu verzerren.

Aber hinter den Fototerminen mit Macron und dem leichten öffentlichen Gehabe scheint die Realität hinter den Kulissen in Bezug darauf, wie viel Druck und Schubs Berlin bereit ist, von Washington zu tolerieren, ganz anders.

Letzten Monat sicherte sich China eine Beteiligung am deutschen Hafen Hamburg. Aber jetzt hat ein Beamter des amerikanischen Außenministeriums vor der westlichen Presse damit geprahlt, dass Chinas Anteil aufgrund des Drucks der amerikanischen Botschaft von 35 % auf 25 % reduziert wurde. „Die Botschaft hat sehr deutlich gemacht, dass wir nachdrücklich darauf hingewiesen haben, dass es keine Mehrheitsbeteiligung von China geben würde, und wie Sie sehen, als sie den Deal angepasst haben, gibt es keine.“ sagte der Beamte der Presse.

Washington befindet sich derzeit mitten in einer gerichtlichen Presse, um seine Verbündeten davon zu überzeugen, China zu isolieren, ähnlich wie es ihm gelungen ist, Europa zu überreden, sich „für die Ukraine“ von russischer Energie abzuschneiden – um Amerikas ultimativen wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Gewinn zu erzielen. Es gibt nichts Schöneres, als dass der Wirtschaftsmotor der EU zunehmend von den USA im Energiebereich abhängig ist.













Und Deutschland ist nicht der einzige Verbündete, der unter Druck gesetzt wird, sich Washingtons Agenda anzuschließen. Berichten zufolge werden amerikanische Beamte nächste Woche in die Niederlande reisen, um über die Blockierung des Verkaufs von Mikrochip-Komponenten nach China zu sprechen. Japan wird auch aufgefordert, sich an die neuen US-Exportkontrollen zu halten, die auf Chinas Chipindustrie abzielen. Kanada beruft sich auf die nationale Sicherheit, um chinesische Anteile an drei Lithiumminen abzugeben. Der kanadische Industrieminister Francois-Philippe Champagne sagte, das Land begrüße ausländische Direktinvestitionen, aber nicht, wenn es drohe „Lieferketten für kritische Mineralien“, Das ist genau die Art von „Friendshoring“ – die Reduzierung der Beteiligung an der Lieferkette auf Verbündete –, die Washington heraufbeschworen und im Sommer angekündigt hat, mit der Implikation, dass Länder entweder im Team Washington oder aber mit Russland und China sind. Wieder einmal wird die nationale Sicherheit als Vorwand angeführt, um eine Politik der Aggression zu rechtfertigen – diesmal eher in wirtschaftlicher als in militärischer Kriegsführung.

Ob Scholz der Aufgabe gewachsen ist, sich im Interesse der Verteidigung der eigenen Souveränität gegen Washington zu behaupten, bleibt abzuwarten. Es gab bereits Hinweise darauf, was passieren könnte, wenn er es jemals tut. Afrikanischen Ländern etwa drohten die USA Anfang des Jahres mit Sanktionen für den Handel mit Russland und China. Erst vor wenigen Tagen versetzte Japan dem von Washington geführten Vorstoß, die G7-Staaten mit einer Preisobergrenze an Bord zu holen, einen Schlag, als Tokio ankündigte, dass es an seiner Beteiligung an Russlands Sachalin-1-Öl festhalten werde Gasprojekt – und sei es nur, weil seine Wirtschaft russische Brennstoffimporte benötigte. Die große Frage ist also: Was werden die USA dagegen tun? Japan bestrafen – oder einfach schleifen lassen?

Wenn Scholz dasselbe getan hätte, um die Energieversorgung seines eigenen Landes zu verteidigen – insbesondere das Nord-Stream-Pipelinenetz, das von Russland direkt nach Deutschland führt – wenn es etwa gedroht hätte, die USA aus Militärbasen in Deutschland zu werfen, wenn es nachgeben würde Berlin kein Kummer, das wäre nicht nur ein eindeutiges Zeichen von Rückgrat, sondern hätte ihn auch in eine viel bessere Position gebracht, um heute das Sagen zu haben.