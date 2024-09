New York. Olaf Scholz steht im Garten der Vereinten Nationen. Gerade hat er seine Rede beim Zukunftsgipfel mit 193 Staaten gehalten und eine neue, gerechtere internationale Ordnung angemahnt. Nun sagt er dazu etwas in die Mikrofone der deutschen Medien. Russland hat den Zukunftspakt, den Deutschland und Namibia ausgehandelt haben, angegriffen. Es sieht nach einem schwarzen Tag für Scholz aus, aber er spricht von einem Erfolg, denn der Pakt wurde immerhin angenommen. Er gibt sich kämpferisch.

Das gilt auch für die Landtagswahl in Brandenburg. In New York ist es morgens halb elf. Zu Hause sind es noch 90 Minuten bis zur Prognose des Wahlausgangs um 18 Uhr. In Brandenburg regiert die SPD seit der Wiedervereinigung. Es ist eine der letzten Hochburgen der Sozialdemokraten und es ist die letzte große Landtagswahl vor der Bundestagswahl 2025. Sollte die SPD hinter der AfD landen, hätte auch die Partei der Kanzlerin ein Problem.

Doch mögliche Fragen an Scholz am Sonntag zu Brandenburg, wo er auch lebt und seinen Bundestagswahlkreis hat, wurden schon im Vorfeld abgewehrt. Die Kanzlerin äußere sich in Wahlnächten grundsätzlich nicht, hieß es. Wenn in Deutschland die ersten Wahlergebnisse verkündet werden, ist es in New York 12 Uhr mittags. Scholz befindet sich im Deutschen Haus mit Blick auf die Vereinten Nationen und hat zu dieser Zeit keinen Termin. Er hatte sich kurz zuvor noch in die Telefonkonferenz des SPD-Präsidiums geschaltet. Dort werden die nach 18 Uhr von den Parteispitzen vorgelegten Analysen besprochen.

SPD-Spitze unzufrieden mit Woidkes Kurs

Möglicherweise sitzt Scholz vor dem Fernseher, wenn die ersten Zahlen die SPD mit hauchdünnem Vorsprung vor der AfD zeigen. Erst am Montagvormittag will der SPD-Frontmann die Wahl kommentieren. In Deutschland wird es dann schon später Nachmittag sein – und die Lage klarer.

Rund eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale traf Scholz im Deutschen Haus in East River Rome den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro. Kameras durften das filmen. ZDF-Korrespondent Andreas Kynast rief Scholz zu: „Wie war die Stimmung im Präsidium?“ Scholz drehte sich um – und antwortete. „Natürlich gut!“, rief er zurück. Wenig später empfing er Staats- und Regierungschefs kleiner Inselentwicklungsländer zum Abendessen. Business as usual. Und als am Abend ein Sieg der SPD immer wahrscheinlicher wurde, sagte er: „Es ist toll, dass wir gewonnen haben. Ich habe gespürt, da tut sich was.“

Die SPD-Spitze war nicht glücklich über den Kurs von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, der sein persönliches politisches Schicksal an die Forderung geknüpft hat, die SPD solle vor der AfD landen. Auch als Vizekandidat könnte die SPD wieder die Regierung stellen. Scholz hingegen soll seinem Parteikollegen für dessen Mut Respekt gezollt haben. Er habe es zudem mit Wohlwollen aufgenommen, dass Woidke ihm im Wahlkampf die Unterstützung verweigert hatte, weil er aufgrund des schlechten Rufs der Ampel-Koalition Gegenwind befürchtete.

Spekulationen, wonach die zuletzt in die Kritik geratene Ko-Vorsitzende Saskia Esken oder der durch die Europawahlniederlage geschwächte Generalsekretär Kevin Kühnert bei einem schlechten Abschneiden der Brandenburger SPD zurücktreten könnten, wurden im Willy-Brandt-Haus als absurd abgetan. Vor allem Eskens Verdienste um den Zusammenhalt würden hoch geschätzt, heißt es.

„Biden-Effekt“ nicht ausgeschlossen

Unüberhörbar ist allerdings, wie Co-Chef Lars Klingbeil den Druck auf die Kanzlerin erhöht. Er müsse in der Ampelkoalition weniger moderieren und mehr führen, forderte er. In der Partei brodelt es, weil manche das Gefühl haben, Scholz behandle sie nicht mehr fair. Er nehme zu viel Rücksicht auf Grüne und FDP und vernachlässige sozialdemokratische Themen, heißt es. Klingbeil ergreift nun die Initiative. Vor der Brandenburg-Wahl versicherte Scholz noch einmal, eine Koalition werde kein leichtes Unterfangen – „aber die Zeit wird kommen – und sie ist gekommen -, wo man klare Worte finden kann.“

Mitte Oktober trifft sich der SPD-Vorstand zu einer Klausurtagung, um die Strategie bis zur Bundestagswahl festzulegen. Über die Kanzlerkandidatur wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesprochen. In Teilen der Partei wird das als Vorsichtsmaßnahme gesehen. Wer weiß, ob es am Ende wirklich Scholz wird. Immer wieder fällt der Name Boris Pistorius, denn der Verteidigungsminister ist seit Monaten Deutschlands beliebtester Politiker. Nicht ausgeschlossen ist der „Biden-Effekt“, also die kurzfristige Ablösung des sicher geglaubten Spitzenkandidaten wie im Fall von US-Präsident Joe Biden durch seine Vizepräsidentin Kamala Harris.

Aus Scholz‘ Sicht gibt es keinen besseren Kanzlerkandidaten als ihn. Und er würde alles tun, um ein Scheitern der Koalition und Neuwahlen zu verhindern. Das hat er aus der Entscheidung des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder gelernt, der eine Vertrauensfrage stellte, die Wahl um ein Jahr vorzog und verlor. Auch Scholz ist sich sicher, dass er die nächste Bundestagswahl gewinnen wird.