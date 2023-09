Polnische Konsulate sollen Zehntausende Visa an Menschen in Afrika und Asien verkauft haben. Bundeskanzler Scholz weist darauf hin, dass die Ereignisse zu Lasten Deutschlands gingen – und drängt auf deren Aufklärung.

Bundeskanzler Olaf Scholz fordert die polnische Regierung auf, Vorwürfe aufzuklären, dass Schengen-Visa massenhaft an Antragsteller in Afrika und Asien gegen Geldzahlungen vergeben wurden. „Der Visa-Skandal, der in Polen stattfindet, muss aufgeklärt werden“, sagte der SPD-Politiker in Nürnberg. „Ich möchte nicht, dass Polen mich einfach durchwinkt.“ Wer in Polen ankommt, muss sich dort registrieren lassen und dort auch ein Asylverfahren durchlaufen. Es könne nicht sein, dass „irgendwelche gegen Geld verteilten Visa“ das Problem in Deutschland noch verschlimmern würden. Andernfalls müsste Deutschland an der Grenze zu Polen weitere Maßnahmen ergreifen.

Das äußerte Scholz auf der Veranstaltung seiner Partei anlässlich der Landtagswahl in Bayern in zwei Wochen. Er kündigte weitere Gespräche mit der Regierung in Warschau an. Seine Parteikollegin Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat bereits mit ihrem polnischen Amtskollegen Mariusz Kamiński über die polnische Visa-Affäre telefoniert. Medienberichten zufolge sollen polnische Beamte mehrere Hunderttausend Visa für den Schengen-Raum an Antragsteller aus Asien verkauft haben.

In Polen sorgt der Vorgang vor den dort für Mitte Oktober angesetzten Parlamentswahlen für Aufregung. Sollten sich die Korruptionsvorwürfe gegen Beamte des Außenministeriums bestätigen, wäre das ein Rückschlag für die nationalkonservative Regierungspartei PiS, die für eine harte Haltung in der Migrationspolitik der EU steht. Die Regierung in Warschau wies die Vorwürfe als übertrieben zurück.