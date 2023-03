De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft donderdag de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verwelkomd in Berlijn. De twee bespraken de defensiesamenwerking en de Duitse zorgen over een controversieel initiatief van Netanyahu en zijn rechtse regeringscoalitie om het rechtssysteem van de Joodse staat te herzien.

“Als partners die democratische waarden delen en als goede vrienden van Israël, volgen we dit debat zeer nauw – en ik zal dit niet verbergen: met grote bezorgdheid”, zei Scholz, eraan toevoegend: “Onze wens is dat onze partner in waarden, Israël , blijft een liberale democratie.”

Netanyahu en zijn regering zijn zowel in binnen- als buitenland zwaar onder vuur komen te liggen vanwege de voorgestelde hervormingen, die volgens critici de onafhankelijke rechterlijke macht van het land dreigen te verzwakken. Netanyahu zei dat hij van plan is de maatregel te versnellen, wat inhoudt dat hij de oppositie niet zal raadplegen alvorens beslissingen te nemen.

Hij zei ook dat critici van zijn voorgestelde hervorming niet eerlijk waren: “Israël wordt voortdurend belasterd. Ik zou een of andere… potentaat zijn die de democratie en al die onzin afschaft”, klaagde hij na gesprekken met Scholz. “Dit is absurd, het is belachelijk.”

De premier voerde aan dat de hervormingen nodig waren om de verschillende takken van de regering in evenwicht te brengen. Toen hem werd gevraagd welk evenwicht hij zou steunen, zei Netanyahu: “Ik ben voorstander van een evenwicht dat mij evenwichtig zal lijken.”

Ook de Duitse Centrale Raad van Joden zet vraagtekens bij hervormingen

Scholz was niet de enige criticus die Netanyahu donderdag ontmoette.

Eerder op de dag nam Netanyahu deel aan een herdenkingsceremonie op Platform 17 Holocaust Memorial in de Berlijnse wijk Grunewald.

Het monument in Berlijn herinnert aan het Duitse gebruik van treinen om Joden en andere gevangenen tijdens de Holocaust naar concentratie- en vernietigingskampen te vervoeren, vaak gelegen in bezet gebied verder naar Oost-Europa.

Netanyahu en Scholz verschenen daar met Josef Schuster, voorzitter van de Duitse Centrale Raad van Joden.

Schuster berispte Netanyahu ook door te zeggen: “Ik heb mijn bezorgdheid geuit tegenover de premier dat zijn regering de Israëlische samenleving steeds verder verdeelt en bezig is het vertrouwen in het democratische Israël te verspillen.”

Meer dan 10.000 Joden werden vanaf Perron 17 gedeporteerd naar nazi-vernietigingskampen Afbeelding: Matthias Rietschel/REUTERS

Terwijl hij op Platform 17 Memorial was, zei Netanyahu dat zijn land recht had op zelfverdediging te midden van herhaalde bedreigingen voor zijn bestaan, grotendeels een verwijzing naar Iran, waarvan de regering van Netanyahu had gezegd dat het de belangrijkste focus van de reis zou zijn.

“We weten dat de roep om de vernietiging van ons volk niet is gestopt. De belangrijkste les die we hebben geleerd: als je met zulk kwaad wordt geconfronteerd, moet je het in een vroeg stadium tegenhouden om een ​​catastrofe te voorkomen.”

Over Duitse steun gesproken, zei Netanyahu dat Israël “de vriendschap verwelkomt van degenen die onze waarden en zorgen delen”.

Scholz benadrukte de historische verantwoordelijkheid van Berlijn tegenover de Joodse staat als gevolg van de Holocaust.

Historische defensieovereenkomst tussen Duitsland en Israël

De boog van de geschiedenis ging niet verloren aan Netanyahu, die ook sprak over de relatie die tussen de twee landen in de afgelopen decennia is gegroeid: “78 jaar geleden waren we niets. Minder dan 80 jaar later is een vertegenwoordiger van een soevereine Joodse staat spreken met de leider van een nieuw Duitsland, een ander Duitsland, over het gebruik van Israëlische verdedigingssystemen om het Duitse luchtruim te beschermen.”

Duitsland overweegt de aanschaf van Israëls Arrow 3 luchtverdedigingssysteem in het licht van de groeiende dreiging van Rusland, dat momenteel verwikkeld is in een aanvalsoorlog in Oekraïne. Van zijn kant doet Israël zijn best om de deal voor het systeem, geproduceerd door Israeli Aerospace Industries, naar voren te schuiven.

Aangezien de Arrow 3 wordt gemaakt in samenwerking met de Amerikaanse ruimtevaartgigant Boeing, is voor elke verkoop ook definitieve goedkeuring van Washington vereist. Scholz zei donderdag dat er “grote vooruitgang” was geboekt tijdens de gesprekken.

Netanyahu zou later op de dag de Duitse president Frank-Walter Steinmeier ontmoeten voordat hij terugkeerde naar Israël.

Zijn reis, die aanvankelijk een dag langer zou duren, moest worden afgebroken vanwege wijdverbreide protesten thuis over zijn voorgestelde gerechtelijke hervormingen.

Ondertussen meldde de politie in het centrum van Berlijn dat tussen de 400 en 500 mensen een geplande demonstratie hadden bijgewoond die was ontworpen om samen te vallen met het bezoek van Netanyahu. De politie zei dat de organisatoren tot 1.000 mensen hadden verwacht en dat de demonstratie vreedzaam verliep.

js/msh (AFP, dpa, Reuters)