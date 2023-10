Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht mit RWE-Mitarbeitern. © Bernd Thissen/dpa Pool/dpa

Der Energiekonzern RWE hat sich am Abend in Essen kräftig gefeiert. Der Grund: Das Unternehmen wurde vor 125 Jahren gegründet. Auch der Kanzler äußerte sein Lob.

2 Minuten Lesezeit

21.10.2023 22:07:00

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würdigte die Rolle der Energieversorger bei der Bewältigung der durch den russischen Gaslieferungsstopp verursachten Energiekrise. Zu einem befürchteten Energieengpass sei es nicht gekommen, „weil wir zusammengehalten und entschlossen gehandelt haben“, sagte Scholz in Essen vor mehreren tausend Mitarbeitern des Energiekonzerns RWE.

Neben der Gasspeicherung, dem Bau von Terminals für Flüssigerdgas (LNG) und Gaseinsparungen durch Unternehmen und Haushalte leisteten wichtige Energieversorger ihren Beitrag, „wenn es darauf ankam“. An die RWE-Mitarbeiter gerichtet sagte er: „Sie alle haben mit Ihrem Einsatz dazu beigetragen, dass wir diese nationale und europäische Meisterleistung vollbringen konnten.“ RWE hat Kohlekraftwerke reaktiviert und Laufzeiten verlängert, um bei der Stromproduktion Gas einzusparen. Darüber hinaus leistete RWE einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau einer neuen Importinfrastruktur für Flüssiggas.

Der Bundeskanzler zeigte sich davon überzeugt, dass bis zum Jahr 2030 80 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien stammen werden. „Wir nehmen Fahrt auf, wir kommen voran, wir schaffen das“, sagte er. Er verwies auf die zuletzt stark gestiegene Zahl der Genehmigungen für Solar- und Windanlagen. „Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht nur schnell genehmigt, sondern auch schnell gebaut werden.“ Die Bundesregierung setze sich dafür ein, dass die Energieversorgung künftig „sicher, zuverlässig und bezahlbar“ sei, so Scholz weiter.

RWE sei ein „besonders starker und wichtiger Partner bei der Energiewende“, sagte Scholz. „Denn RWE lebt Transformation wie kein anderes Unternehmen.“

125-jähriges Jubiläum des Energieunternehmens

Anlass der Rede auf einem Mitarbeiterfest war das 125-jährige Jubiläum des Energiekonzerns. Nach Angaben von RWE nahmen rund 10.000 Mitarbeiter aus aller Welt in mehreren Messehallen an dem Festival teil. Später am Abend war ein Privatkonzert des Popsängers Robbie Williams geplant.

RWE ist Deutschlands größter Stromerzeuger. Das Unternehmen will bis 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen. Lag der Fokus früher auf der Stromerzeugung aus Kohle und Atomkraft, versteht sich RWE heute als weltweit führender Ökostromanbieter, der Strom aus Wind- und Solarkraft produziert. unter anderem. Bis 2030 will das Unternehmen seine grünen Erzeugungskapazitäten deutlich ausbauen. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter.