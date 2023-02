Bisher is China Deutschlands grootste handelspartner. Andere, democratische landen in Azië kunnen Platz einnehmen: Indien. Kanzler Scholz trommelt bei seinem Besuch für einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. Auch in anderen Bereichen zal man sich annähern.

Bundeskanzler Olaf Scholz en de Indiase minister-president Narendra Modi wollen de Wirtschaftsbeziehungen beide Ländern deutlich ausbauen. Man werd de samenwerking in de Verteidigungsbereich-stärken, zag Modi nach einem Treffen in Neu-Delhi, ohne Details zu nennen. “Die investeringen die zo zijn uitgekomen, die Zahl der Beschäftigen soll massiv erhöht werden”, zei Scholz met Blick auf die bisher 1800 Duitse Unternehmen in Indien.

Zudem moet de handelsbeziehungen van de EU en indien verstärkt werden, betonte Scholz. “Deswegen setzen wir uns beide dafür ein, dass es jetzt endlich klappt mit dem Freihandelsabkommen unserer Länder.” Er werde sich “persönlich engagieren”. Die Bundesregierung sei mit der EU-Kommission bereits im Gespräch.

Abhängigkeit van China verringern

Achtergrond is auch der Wunsch Deutschlands, sich unabhängiger von China zu machen, dem größten duitse handelspartner. Indien mit seinen knapp 1,4 Milliarden Einwohnern verguld seit langem als mögliche Alternative. Allerdings beklagen deutsche Firmen seit Jahren Protektionismus und Bürokratie, was etwa Investitionen deutscher Autokonzerne sehr schwierig macht.

U kunt een aanvraag indienen bij de Außenhandelskammern Singapur en indien u de verzending van bedrijven naar EU-Indische-Freihandelsabkommen dabei sehr große Bedeutung bei. Die nächste Aziatische-Pazifik-Konferenz der Duitse Wirtschaft werde 2024 in Indien stattfinden, kündigte Scholz an. Der Kanzler kreeg een antwoord van IT-experts op aanvraag voor een Arbeit in Deutschland. Auch im Bereich Forschung en Entwicklung wollen beide Länder enger zusammenarbeiten.

Werben voor massale U-Boot-Deal

Scholz heeft een reis gemaakt naar Neu-Delhi en Bangalore van een van de begleitet van de Wirtschaftsdelegatie. Thema’s kunnen geen energiethema’s zijn die een rustgevende werking met indien nodig hebben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zal er één milliardenschweres U-Boot-Geschäft voranbringen zijn. Als het mogelijk is om de U-Boot in de waarde van 4,9 Milliarden Euro (5,2 Milliarden Dollar) te kopen. Im Gespräch is ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Ein Abschluss im Rahmen des Besuchs wird aber nicht erwartet.

Auf die Frage, over de Modi over het U-Boot-Projekt gesprochen habe, sagte Scholz duitse Journalisten: “Selbstverständlich haben wir auch konkrete Vorhaben beredet. Das sind Dinge, die hier zunächst van Unternehmen en den Orderlern ausgehandelt werden müssen, aber natürlich müssen sie begleitet werden.”

Zusammenarbeit bei Wasserstoff

Zu den in Neu-Delhi unterzeichneten Abcommen zählt one Regierungsvereinbarung über die engere Zusammenarbeit im Energiebereich, vor allem beim Wasserstoff. De Duitse Firma SFC Energy zal de beste productie van Wasserstoff-Brennstofzellen in Indien ausbauen, met een nieuwe productiestand in Gurgaon.

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) zal 20 tot 30 Photovoltaik-Experten naar Deutschland gaan. Im Indische Pune wollen die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) en die Fraunhofer-Gesellschaft ein Wasserstoff-Forschungsinstitut richten.

Scholz betonte nach dem Gespräch mit Modi, dass Demokratien wie Deutschland en Indien allem nach dem Russian Angriffskrieg tegen de Oekraïne enger zusammenarbeiten sollten. Er is een artikel in de “Times of India”-titel verschenen, dat de Duitse taal in de indopazische Raum engagieren werde. Scholz forderte von der derzeitigen Indische G20-Präsidentschaft, dass sie den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ähnlich kllar adressieren müsse who dies der indonesische Vorsitz der Gruppe der wichtigsten Industriestaten im vergangen Jahr getan habe.